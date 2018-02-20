Крымский мост оставил Украину без рыбы
Строящийся переход через Керченский пролив не дает Киеву покоя. И придумывают власти соседнего государства, как бы насолить Москве из-за него.
Вот и теперь раздался новый вопль – дескать, Украина "несет потери" из-за Крымского моста, причем на "достаточно большую сумму", которая постоянно растет. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел страны по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в программе "Время. Итоги дня" на украинском "Пятом канале".
При этом точного размера убытков она не назвала, так как "не любит спекулировать миллиардами". Это будет уточняться, ведь Россия продолжает нарушать права Украины, а пока важно было зафиксировать все предъявляемые ей претензии, пояснила замглавы МИД.
Меморандум украинского МИД в Арбитраж, по словам Зеркаль, – "очень большой по объему документ" (400 с лишним страниц, из которых 133 – описание, потом "идут карты, показания и почти 500 приложений"). На его подготовку едва хватило отведенных девяти месяцев.
Об ущербе, который понесла Украина после потери оставшихся в Крыму военных кораблей, в документе ничего не говорится. А вот претензии по остальным вопросам там указаны, отметила замминистра.
В частности, она сообщила, что строительство Крымского моста влияет на миграцию и популяцию рыб в Азовском и Черном морях, а также уменьшает возможности украинского судоходства в такие порты, как Мариуполь и Бердянск. Да и в целом оказывает негативное действие на ситуацию в Азовском и Черном морях, пожаловалась Зеркаль.
Поэтому Киев планирует решить вопрос о том, попадают ли претензии Украины в юрисдикцию Арбитража в Гааге. А после рассмотрения аргументов России и контраргументов Украины решение об этом будет вынесено в 2019 г., горячо надеется замглавы МИД.
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