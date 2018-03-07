Украинским властям нужно как можно быстрее выполнить ряд условий фонда

Четвертый пересмотр кредитной программы Международного валютного фонда для Украины может случиться в мае текущего года, но только после того, как киевские власти в ближайшие один-два месяца продемонстрируют прогресс в выполнении требуемых реформ. Об этом в среду, 7 марта, заявил глава представительства МВФ в Незалежной Йоста Люнгман.

Он напомнил украинцам, что до сих пор не выполнены ключевые требования фонда для получения денег, а именно: принятие закона о независимом антикоррупционном суде, реформирование энергетического сектора и обеспечение эффективной фискальной политики, которая "была бы направлена на достижение целей программы".

"Если украинские власти смогут добиться быстрого прогресса в решении этих вопросов, то четвертый пересмотр программы будет закончен к маю", – сказал Люнгман.

По его словам, в МВФ отмечают желание Киева двигаться вперед, чтобы получить очередной транш, но это сложный процесс.

Напомним, кредит фонда в $17,5 млрд выделен по 4-летней программе расширенного финансирования (EFF) в марте 2015 года. На сегодняшний день из этой суммы получено $8,7 миллиарда. Первый транш в $5 млрд Незалежная получила сразу после подписания программы, второй в $1,7 млрд – в августе 2015-го, третий в $1 млрд – в сентябре 2016 г., и последний, четвертый в $1 млрд – в апреле 2017 года.

А дальше дело застопорилось из-за пробуксовки всяческих реформ, на которых настаивают как в МВФ, так и в Евросоюзе. Более того, ЕС не даст Киеву обещанную макрофинансовую помощь без кредита фонда.

Сегодня же президент страны Петр Порошенко удивил общественность неожиданным заявлением, сделанным в интервью Financial Times. В нем лидер нации указал МВФ, что там не должны диктовать Незалежной, какие именно законы следует принимать украинцам. Петр Алексеевич считает, что требования фонда и Венецианской комиссии, чтобы международные доноры имели влияние на отбор кандидатов на должности судей антикоррупционного суда, нарушают суверенитет Украины.

"Если кто-то может представить, что международные доноры будут формировать украинские суды, то это противоречит Конституции", – подчеркнул пан Порошенко.

Украинский политический аналитик Дмитрий Корнейчук, комментируя этот пассаж президента страны, погрязшей в долгах, обратил внимание, как он осмелел.

"Помимо традиционного потока сознания о том, как он борется с российской агрессией, там есть прямой "наезд" на МВФ. В частности - Украина не собирается выполнять требования МВФ к Антикоррупционному суду. А также отметил: многие украинцы из-за повышения цены на газ, на которых настаивал Фонд, не ощутили на себе реформы. Конечно, мы все понимаем, что наша власть сама предложила поднять тарифы ради "распила" кредитных траншей. И Порошенко сейчас просто перекладывает ответственность на МВФ", – написал эксперт в Facebook.

Смелость Порошенко и смену его риторики Корнейчук связывает с тем, что тот выторговывает "для себя лучшие условия отхода в 2019-м, поскольку "у слабого отберут все".

"Понятно, что корчить сильного перед Госдепом – это очень опасно. Но перед МВФ, также подконтрольному Вашингтону, – вполне можно позволить", – считает аналитик.

