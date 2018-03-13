"Газпром" выиграет от разрыва с "Нафтогазом"

Российскому концерну проще заплатить штраф, чем продолжать контрактные отношения с украинскими партнерами

Глава газового холдинга "Газпром" Алексей Миллер сообщил, что компания расторгает контракты с "Нафтогазом", чтобы избежать будущих штрафов за транзит через Украину менее 110 млрд куб. м в год. Об этом он рассказал в ходе сегодняшней встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

По мнению Миллера, "стокгольмский арбитраж принял асимметричное решение", нарушившее баланс интересов сторон по контрактам на поставку топлива и его транзиту. Теперь "Газпром" должен заплатить украинской компании $2,56 миллиарда.

"Но с пониманием того, что НАК "Нафтогаз Украины" сразу же сделал заявление о том, что за предстоящий 2018-2019 годы до конца действия контракта НАК "Нафтогаз Украины" на основании решения Стокгольмского арбитража взыщет еще штрафы с нас, и мы будем вынуждены заплатить еще несколько миллиардов долларов. Конечно же, в таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения", – цитирует "Интерфакс" Миллера.

Поэтому российский монополист и решился начать процедуры расторжения контрактов через тот же Стокгольмский арбитраж. По словам главы "Газпрома", концерн уже подал апелляцию по контракту на поставку газа Незалежной, а до конца марта будет подана апелляция по контракту на транзит.

Миллер отметил, что это не очень быстрая процедура, он предположил, что она займет "плюс-минус 1,5-2 года".

"Но для транзита в Европу через территорию Украины в настоящее время рисков никаких нет, если конечно же не будет несанкционированного отбора со стороны НАК "Нафтогаз Украины", – подчеркнул он.

В российском холдинге рассчитывают, что на этот раз арбитраж исправит дисбаланс интересов сторон, добавил Миллер.

По мнению Медведева, обращение в суд для расторжения контрактов "Газпрома" с "Нафтогазом" – это "нормальный правовой путь прекращения договорных отношений".

Также председатель правительства раскритиковал попытки американских и европейских политиков оказать влияние на двусторонний спор российской и украинской компании, поскольку "крайне важно, чтобы все эти разбирательства происходили в рамках существующего правопорядка, который определили стороны".

Миллер и Медведев считают, что "Газпром"и "Нафтогаз" должны и дальше сотрудничать, однако "украинская сторона должна доказывать экономическую эффективность и целесообразность продолжения транзита газа через территорию Украины".

"Естественно, никаких вариантов закрывать не надо. Это просто вопрос выгодности, эффективности контракта", – сказал глава российского кабмина.

Ранее во вторник вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что в споре "Газпрома" с "Нафтогазом" и угрозами Киева арестовать российские активы правительство "всемерно" поддержит наш концерн.

Напомним, Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 миллиарда. В результате 5 марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

