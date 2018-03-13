Украина отберет российский газ у Европы

Незалежная хочет объявить голубое топливо, предназначенное странам ЕС, своей собственностью

В Киеве придумали, как получить с России $2,56 млрд, которые присудил Незалежной Стокгольмский арбитраж. Украинцы заберут в странах ЕС российский газ на соответствующую сумму. В Европе уже согласились с таким вариантом.



Замминистра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль сообщила, что дипломатическое ведомство инициирует трехсторонние переговоры Украина – ЕС – Россия по обеспечению стабильности поставок газа на Украину и в страны ЕС. "Мы готовы возобновить трехсторонние переговоры в этом отношении", – подтвердила глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини. Россия же отказывается садиться за стол переговоров, утверждая, что поставки топлива – это внутреннее дело компаний, заключивших контракт, отмечает "Свободная пресса".

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов отмечает, что российскому концерну придется смириться с решениями Стокгольмского арбитража и выполнить их. "В знаменитом договоре между "Газпромом" и "Нафтогазом", который формально действует до конца 2019 г., прописано, что стороны должны решать спорные вопросы в Стокгольмском арбитраже. Это значит, "Газпром" – так или иначе – обязался выполнять решения Стокгольма. И это факт, с которым сложно спорить", – считает эксперт.

Однако, по его словам, в том же договоре не зафиксировано никаких штрафных санкций на тот случай, если Россия будет прокачивать в ЕС по украинской территории меньше оговоренных 110 млрд куб. м газа в год. Однако в Стокгольме с этим не согласились.

"Суд счел, что "Газпром" был обязан транзитировать 110 млрд кубометров. И насчитал $4,64 млрд штрафа за недопоставку газа. Причем, штрафные санкции будут начисляться и дальше, если "Газпром" не будет транзитировать пресловутые 110 млрд. кубов. Понятно, что такая ситуация "Газпром" не устроила. Компания подала апелляцию и ждет, что будет дальше. Но проблема заключается в том, что делать с уже вынесенным решением Стокгольма", – пояснил Правосудов.

Пока что "Газпрому" не остается ничего иного, как выполнить решение, чтобы избежать начисления пени и штрафов. Чтобы не платить, российский концерн инициировал процедуру расторжения контракта, мотивируя это тем, что арбитраж полностью пересмотрел первоначальные условия. Но украинцы уже начали арестовывать российское газовое имущество, а теперь еще грозят арестовать и сам газ.

Происходить это может по следующей схеме: "Украина сейчас голубое топливо в России не покупает – она покупает его у европейских компаний и за этот газ платит. Европа, по идее, может сделать так, что поставляемый Незалежной газ будет оплачивать "Газпром". Украина в этом случае будет забирать газ у Европы бесплатно, а счет ЕС будет выставлять "Газпрому". И тем самым покрывать штраф российского концерна в $2,56 млрд, который насчитал Стокгольмский арбитраж".

В то же время заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач указывает на то, что судебные тяжбы по поводу ареста российского газа в Европе потребуют немало времени. "Создать проблему Украина может, но я не исключаю, что в итоге суды встанут на сторону "Газпрома", – подчеркнул эксперт.

Схема с бесплатной поставкой газа из Европы на Украину с последующим выставлением счета за него "Газпрому" представляется Гривачу нереализуемой. "Если Украине и удастся обратить взыскание на что-то в рамках этого спора, то это должно быть строго имущество "Газпрома". Газ же, который Европа поставляет Украине, – это собственность не "Газпрома", а европейских трейдеров. И тот факт, что сами трейдеры купили этот газ в России, роли не играет", – заявил эксперт.