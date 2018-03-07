"Газпром" назначил стрелку "Нафтогазу"
Дополнительное соглашение к контракту, которое "Нафтогаз Украины" предложил подписать "Газпрому", не соответствовало решению Стокгольмского арбитража, поэтому российская сторона отказалась утвердить документ. Об этом сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.
"В феврале 2018 г. "Газпром" получил от "Нафтогаза Украины" подписанное с его стороны дополнение к контракту, которое не полностью соответствовало окончательному арбитражному решению от 22 декабря 2017 г., а также содержало ряд дополнительных условий, которые "Газпром" согласовать не готов", – рассказал Медведев, пишет ТАСС.
После этого Москве ничего не оставалось, как вернуть Киеву деньги, которые тот перечислил в качестве предоплаты за мартовские поставки, ведь документального подтверждения о возобновлении контракта не было. "Так что не надо, как говорится, перекладывать с больной головы на здоровую", – цитирует Медведева "Газета.ру".
Между тем российская сторона не отказывается от попыток решить все миром. Напротив, даже надеется на это. Поэтому, уведомив украинских партнеров о намерении расторгнуть контракты на поставку газа Украине и на транзит голубого топлива в Европу через украинскую территорию, "Газпром" одновременно предложил "Нафтогазу" встретиться и все обсудить.
Впрочем, жесты доброй воли в Киеве не ценят. Накануне главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил, что компания намерена настаивать на предложенных ею изменениях в контракте. Он признал, что Стокгольмский арбитраж отказался поддержать стремление Киева привести подписанный в 2009 г. контракт с российской стороной в соответствие с пожеланиями Украины.
Но это "Нафтогаз" не остановило. "Мы поднимем этот вопрос еще раз с "Газпромом". Возможно, "Газпром" передумал и в добровольном порядке согласится привести контракт в соответствие с украинским энергетическим законодательством", – заявил Витренко.
Видимо, для лучшего взаимодействия с российской стороной "Нафтогаз" решил в срочном порядке закрыть свое представительство в Москве и перебраться в Мюнхен. Конечно, в свое время встреча на Эльбе повернула ход истории. Но поможет ли немецкая земля в газовой войне РФ и Украины – большой вопрос.
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