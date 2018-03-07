Разборки Москвы и Киева по топливу аукнулись в Германии

Шведский экономист Андерс Ослунд осудил позицию властей ФРГ по начавшейся новой волне газового противостояния между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом". Он назвал позором поведение Берлина в этом топливном скандале.

"Газпром" отказывается признавать решение международного арбитража с "Нафтогазом", а немецкое правительство винит обе стороны", – написал швед у себя в микроблоге в Twitter.

Кто-то из его подписчиков предположил, что Германия таким образом пытается усидеть на двух стульях сразу. "Кормить медведя и играть в демократию – плохая идея. Медведь остается голодным, а доверие западных союзников уменьшается", – считает пользователь.

Другой замечает: "В то время как Вашингтон дрейфует, люди, похоже, не замечают, что Берлин тоже дрейфует. Берлинское видение будущего для меня кажется очень непрозрачным".

В понедельник, 5 марта, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что решение "Газпрома" перекрыть газ Украине раздражает европейский истеблишмент. Немец призвал обе стороны соблюдать решения Стокгольмского арбитража и обеспечивать бесперебойность поставок в Европу. Что, собственно, пока не вызывает никаких нареканий в самом Евросоюзе. Также Зайберт подчеркнул, что не видит связи между вопросом поставки газа на Украину и строительством газопровода "Северный поток – 2".

В тот же день председатель правления российского концерна Алексей Миллер сообщил, что направил в Киев уведомление о расторжении всех действующих контрактов как на поставку топлива в Незалежную, так и на его транзит в европейские страны-получатели. По мнению представителя "Газпрома", Арбитраж был некорректен и предвзят в вынесении вердикта 28 февраля, по которому наша компания должна выплатить украинской стороне $2,56 млрд, а также начать поставки голубого топлива Украине, обязав последнюю ежегодно закупать у Москвы 5 млрд куб. м газа.