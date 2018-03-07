Украину вскоре реанимируют
Неблагополучная ситуация на Украине заставила власть задуматься о мерах по развитию экономики. Замминистра экономического развития и торговли Михаил Титарчук поделился планами по улучшению обстановки. Предполагается, что на достижение целей потребуется около трех лет.
По данным Всемирного банка, в 2014 и 2015 гг. экономика обрушилась почти в два раза.
"То, что случилось в 2014 году, дает о себе знать. Мы потеряли часть промышленного потенциала, то есть – часть территории. Поэтому в 2015 году ВВП составил минус 9,8%. Зато в 2016 году – наконец получили макроэкономическую стабилизацию благодаря решительным действиям Правительства. На 2017 год у нас прогнозировался рост до 3%, но с той ситуацией, что была на востоке с блокадой ОРДЛО, мы фактически потеряли часть роста.", – рассказал Титарчук "Укринформу".
Однако чиновник отметил, что ВВП у Украины далеко не самый низкий среди постсоветских стран. Чтобы вернуться хотя бы к уровню развития 2013 г., Титарчук предложил два сценария. Первый метод получил название "бюджетный", он предусматривает возвращение к докризисным показателям ВВП в 2021 г., а второй – в 2020-м. В целом для заметного улучшения экономики нужен рост от 5 до 7%.
Согласно данным Всемирного банка, в 2013 г. ВВП Украины составлял $183,3 млрд, в 2014-м он сократился до $131,8 млрд, в 2015-м – до $90,615 млрд, то есть на 28,1 и 31,3% соответственно. В 2016 г. наблюдался рост на 2,9% – до $93,27 миллиарда. В 2017-м рост ВВП Украины составил 2,2%.
Для того чтобы добиться поставленной цели за три года, Титарчук отметил, к чему необходимо будет отнестись с особой внимательностью.
А именно улучшать условия для бизнеса как отечественного, так и иностранного. Качественно проводить реформу в сфере приватизации для привлечения инвестиций в экономику. Обязательно не забывать о цифровизации страны.
Ранее Михаил Саакашвили, еще будучи главой администрации Одесской области, признавал, что для возвращения к показателям экономики Украины до переворота и разрыва связей с Россией необходимо 15 лет при нынешних темпах развития, пишет ТАСС.
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