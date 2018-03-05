"Нафтогаз" уходит из России
"Нафтогаз Украины" заявил о том, что закрывает представительство в России. Об этом компания сообщила в понедельник, 5 марта, в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
"Решение о ликвидации (закрытии) представительства принимается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства", – цитирует ТАСС сообщение "Нафтогаза".
По информации НАК, наблюдательный совет компании поручил ее правлению осуществить до 12 марта 2018 г. все необходимые мероприятия для ликвидации офиса "Нафтогаза", которое располагается в Москве на улице Академика Пилюгина, 24.
Ранее сегодня украинцы получили из "Газпрома" уведомление
о расторжении контрактов на покупку и транзит российского газа.
"Мы тщательно изучаем эту информацию, можем со своей стороны пока отметить, что, во-первых, для нас важным является сохранение транзита по территории Украины и надежность поставок газа как украинским потребителям, так и европейским. Поэтому любые действия, которые могут угрожать этому, – они не будут положительно восприняты с нашей стороны и не будут поддержаны. Эта информация касается только намерения "Газпрома" обратиться в арбитраж", – сказал в ходе брифинга главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко. Его слова приводит телеканал "112".
Еще он поведал, что компания направила письмо "Газпрому" с предложением обсудить, как можно "внедрить решения арбитражей". "Нафтогаз" хочет добиться от российского концерна добровольного приведения контракта в соответствие с украинским энергетическим законодательством.
"Мы это уже делали. "Газпром" нам уже отказал. Мы пошли в арбитраж. Арбитраж сказал, что это не его задача – добиваться внедрения украинского энергетического законодательства через изменение контракта... Мы поднимем этот вопрос еще раз с "Газпромом". Возможно, "Газпром" передумал и в добровольном порядке согласится привести контракт в соответствие с украинским энергетическим законодательством", – аки мантру повторял Витренко.
Также он добавил, что в сложившихся обстоятельствах силовики, в частности Нацгвардия, взяли под усиленную охрану объекты газотранспортной системы Украины.
О начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа заявлял глава "Газпрома" Алексей Миллер в пятницу, 2 марта.
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