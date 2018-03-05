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Киев мечтает о зоне свободной торговли с США

Фото: GLOBAL LOOK press
О больших экономических планах с Вашингтоном рассказал глава МИД Незалежной

В планах Украины – добиться введения зоны свободной торговли с США. Об этом заявил в понедельник, 5 марта, министр иностранных дел Павел Климкин в ходе совместного брифинга с коллегой из Финляндии Тимо Сойни.

На пресс-конференции украинца спросили, будет ли Киев принимать ответные меры после заявления американского президента Дональда Трампа о введении пошлины на ввоз в США алюминия и стали. Климкин ответил, что в Киеве настроены на конструктивный диалог с Белым домом и ведут его "в контексте украинского экспорта".

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"Мы уверены в чрезвычайном потенциале для развития нашего торгово-экономического сотрудничества, и одно из предложений, которое звучит в этом смысле, – это введение зоны свободной торговли с Соединенными Штатами, поскольку сейчас имеем ее с Канадой. Возникает логичный вопрос: а почему не с Соединенными Штатами?", – цитирует своего министра УНИАН.

По его мнению, у США и Украины есть большой потенциал для торговых отношений, прежде всего в сферах услуг, инвестиций и высоких технологий. "Будущее ЗСТ – это для меня реально путь вперед", – подчеркнул Климкин.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Незалежная хочет пересмотреть свободную торговлю с Евросоюзом, поскольку действующее соглашение является уже устаревшим и требует доработки.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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