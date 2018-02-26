Глава Незалежной "порадовал" граждан страны тесным сотрудничеством с заокеанской промышленностью

Президент Украины Петр Порошенко написал хвастливы пост в Twitter о достижениях Киева в области торговых отношений с Вашингтоном, за что тут же подвергся критике со стороны местного населения.

"Сегодня у нас уже есть и американский уголь, и американское ядерное топливо, и американское оружие. В этот список добавляем американские локомотивы и производственное партнерство", – отрапортовал Петр Алексеевич.

Последний пассаж главы государства явно относился к подписанным 23 февраля контрактам между компанией "Укрзализныця" и американской General Electric Transportation на поставку, локализацию и обслуживание дизельных тепловозов на сумму более $1 миллиарда.

У пользователей Сети пост пана Порошенко вызвал бурную реакцию, в основном недоумение, подчас переходящее в негодование.

Изначально кто-то спросил у лидера нации, когда же зарплаты украинцев сравняются с американскими. Затем резонно предположили в его действиях нечто разрушительное для страны. "Зачем давать работу украинцам, если можно дать работу американцам? Вы точно президент Украины?" – задался вопросом Максим Макаров.

Некоторые подписчики напомнили Порошенко, что раньше на Украине была собственная авиа– и автомобильная промышленность, ракетно-космические технологии.

"Бориспольский автозавод – В 2016 году и в январе – ноябре 2017 года завод не выпустил ни одной единицы автомобильной техники. Луцкий автомобильный завод – легковые давно похерили. В 2015 году завод произвел 144 автобуса. С 2016 года не произвел не одного автобуса Богдан", – сокрушается Eldar_RND‏.

Однако нашлись и те, кто нынешнее положение дел в экономике оценивает как положительное с перспективой на лучшее.



"Плохо, что не мы продаем свое, а покупаем в США. А в общем, замечательно что все больше сотрудничаем", – считает passing‏.

Сегодня не сдержался один из последовательных критиков Порошенко лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, заподозривший украинского главу в том, что он намерен сделать Незалежную новым штатом США.

"Когда я вижу у президента Украины Петра Порошенко на странице пост: "Ура, победа – Украина получила американский уголь, оружие и электровозы", то завтра с такой политикой он напишет, что Украина стала 57-м штатом Америки", – заявил Ляшко на брифинге в понедельник, 26 февраля. Его слова приводит РИА "Новости".

Что касается производства локомотивов на Украине, то до начала вооруженного конфликта в Донбассе в стране функционировали три предприятия – Днепропетровский электровозостроительный завод, Харьковский завод транспортного машиностроения имени В.А. Малышева и Луганский тепловозостроительный завод.

