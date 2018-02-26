На фоне разгорающейся эпидемии болезни украинские власти из гордости отказываются принимать руку помощи соседей

Украина ввела запрет на использование вакцины от кори, паротита и краснухи "Приорикс", упаковкой и контролем качества которой занимается российская компания, говорится в распоряжении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Всем аптекам, активно продающим незарегистрированное медицинское средство, приказано срочно убрать вакцину из оборота и утилизировать. За невыполнение распоряжения предусмотрена ответственность.

Отметим, что в прошлом году Украина заняла третье место среди европейских стран по уровню заболеваемости корью, а сначала 2018 г. недуг сразил свыше 5 тысяч человек. Корь считается острым инфекционным вирусным заболеванием с высоким уровнем восприимчивости, которое передается воздушно-капельным путем. Лекарство от данной напасти – вакцинация.

К сожалению, в государстве, где сейчас активно распространяется смертельно опасная инфекция, собственные принципы важней жизни миллионов людей. Украина, отказываясь от единственной нормальной вакцины, лишний раз показывает абсурдность своих действий. Ведь неправильные и не вовремя принятые меры при данном заболевании могут привести к страшным последствиям.

"Запрет на использование на Украине вакцины от кори – это чисто политическое решение, щедро сдобренное политической паранойей и шизофренией, сродни "я купил билет, но назло кондуктору пойду пешком". Украина давно пребывает в состоянии эпидемии кори, только за февраль умерло десять человек. Россия могла бы предоставить вакцину очень быстро, но поскольку официально она объявлена "агрессором", то у нее не хотят ничего брать", высказался в эфире радио Sputnik украинский политический обозреватель, журналист Владимир Скачко.

"Приорикс" – не единственное лекарственное средство, которое подверглось запрету на Украине. Напомним, что с середины февраля хранение и реализация сиропа "Пектолван Ц" также не разрешены.

