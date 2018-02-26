Сошедшие с конвейера "тамбовцы" наводнили Киев
Украинская детская писательница Лариса Ницой констатировала наличие в Киеве слишком большого количества русскоязычных жителей. Об этом одна из ярых противниц языка Пушкина и Чехова на просторах Украины написала на своей странице в Facebook, где описала посещение торгового центра столицы.
"Стою. Одна. Среди великого русского моря. Одна. Песчинка. А вокруг сплошной Тамбов. Откуда? Откуда взялись все эти люди? Министр образования утверждает, что школ с тамбовским языком все меньше. Кто? Кто штампует этих тамбовцев и на какой фабрике? Общественные активисты, которые "защищают" язык, говорят, что тот процент школ, что остались с тамбовским языком, не делает погоды. Откуда берется это море?" – вопиет Ницой.
Русофобка сокрушается, что "в песок" ушла вся ее работа по пропаганде мовы, в том числе лекции и написание рассказов и сказок.
"Все вокруг иностранцы: в самолете и в подземке. Посетители, сплошная молодежь – Тамбов. Обслуживание, сплошная молодежь – Тамбов. ОТКУДА?" – кричит писательница и возмущенно вопрошает, куда же дели Украину.
Ницой пересказала содержание диалога с одним из сотрудников торгового центра, причем почему-то коверкая слова, вероятно, на манер жителей средней полосы России, но получилось как будто по-кавказски. "– Почему вы все разговариваете со мной по-тамбовски? – Мы говорим на языке клиента. – Я еще и рта не открыла, почему вы все тулите мне свой Тамбов?!" – написала писательница.
Один из пользователей указал русофобке на маленький исторический контекст: " Мы – коренные киевляне говорим на языке наших предков. Вы с сыном у нас в гостях так что не нужно злоупотреблять столичным гостеприимством".
Ранее Ницой уже неоднократно возмущалась употреблением русского языка на Украине и предлагала всяческие методы борьбы с ним. Так, в июле прошлого года писательница заявляла, что в Незалежной необходима дальнейшая украинизация, поскольку русскоязычные жители "качают права и переиначивают страну под себя". "Что такое жесткая украинизация? Если бы были дубинки полицейских или тюрьма, я уже не говорю о лагерях и расстрелах", – предположила такие меры будущая возможная жительница Евросоюза.
А в декабре 2016-го украинская интеллигентка осталась недовольна тем, что в одном из супермаркетов продавщица заговорила с ней на русском языке, а не на украинском. За это она швырнула в кассиршу мелочь, которую та дала ей в качестве сдачи. Как живописала тогда писательница, "ця дурепа не знала, що в мене на голові є мигалки, а в роті сирена". Таким образом Ницой "наказывала" продавщицу за то, что та четырежды не перешла в диалоге с ней на мову.
Напомним, 22 февраля горсовет Черновцов большинством голосов ввел обязательное употребление государственного языка в сфере обслуживания на территории города. Ранее аналогичное решение принял Львовский горсовет.
Теперь
все названия учреждений, предприятий, организаций, вывески, плакаты,
афиши, публичные сообщения, рекламные объявления, информация для
потребителей товаров и услуг выполняется на мове. В
рекламе может использоваться украинский или любой другой язык по
усмотрению владельца, но только не русский.
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