Незалежная отказалась от локомотивов казахстанского производства из-за "связи" с российской компанией

Украина не будет закупать локомотивы в Казахстане, как было решено изначально. В течение года в Незалежную прибудут 30 поездов из Америки.

Хотя ранее Украинский железнодорожный оператор "Укрзализныця" и корпорация General Electric договаривались о поставке локомотивов с предприятия в Казахстане, мощности которого недозагружены. Тем самым украинский заказ "подсобил" бы заводу Республики.

Ложку дегтя, сама того не подозревая, добавила российская компания "Трансмашхолдинг". Она одновременно выступает партнером General Electric в Казахстане и находится под украинскими санкциями.

Так, локомотивы производства General Electric, минуя казахстанское представительство с его российским "союзником", поступят прямиком с завода в американском штате Пенсильвания, сообщает украинский Центр транспортных стратегий.

После того как Государственный экспортно-импортный банк Украины (Укрэксимбанк), на плечи которого легла финансовая составляющая контракта, купит поезда у представительства General Electric на Украине, "Укрзализныця" получит их в лизинг. Об этом пишет "Экономическая правда".

Данное соглашение между "Укрзализныцей" и General Electric подписано 23 февраля. Оно рассчитано на 15 лет и предусматривает приобретение, модернизацию и совместное производство локомотивов. Проект оценивается в миллиард долларов.