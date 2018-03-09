Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Планы Киева по захвату активов "Газпрома" изучают в Европе

Фото: GLOBAL LOOK press/Jan Koller
Министр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович обсудили ситуацию
"Министр Новак связался с вице-президентом Шефчовичем. Еврокомиссия предпринимает шаги для установления фактов в контакте с украинскими властями. Мы остаемся в тесном контакте с обеими сторонами", – сообщил РИА Новости осведомленный источник.

ТАСС со ссылкой на собственный источник, знакомый с ходом переговоров, сообщает, что Шефчович выразил недоумение планами украинской стороны арестовать активы "Газпрома", заверив Новака, что "украинцы обещали этого не делать". По информации источника, встреча Новака и Шефчовича может состояться в середине следующей недели.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в рамках дела о злоупотреблении монопольным положением на рынке начата опись и арест имущества, которое принадлежит "Газпрому".

По теме

Под арест попало имущество компаний "Газпром сбыт Украина" и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", а также ценные бумаги института "ЮжНИИГипрогаз" и "Газтранзита".

В декабре прошлого года Стокгольмский арбитражный суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" в размере 4,67 млрд долларов.

Российский холдинг назвал это решение необъективным, платить отказался и объявил о расторжении всех контрактов с "Нафтогазом".

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Власти Крыма требуют убрать Собчак

Вице-спикер крымского парламента прокомментировал желание кандидата в президенты России посетить полуостров с разрешения Киева

США угрожают энергобезопасности России

Вашингтон продолжает давить на иностранные компании, сотрудничающие с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей