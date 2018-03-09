Планы Киева по захвату активов "Газпрома" изучают в Европе

Министр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович обсудили ситуацию

"Министр Новак связался с вице-президентом Шефчовичем. Еврокомиссия предпринимает шаги для установления фактов в контакте с украинскими властями. Мы остаемся в тесном контакте с обеими сторонами", – сообщил РИА Новости осведомленный источник.

ТАСС со ссылкой на собственный источник, знакомый с ходом переговоров, сообщает, что Шефчович выразил недоумение планами украинской стороны арестовать активы "Газпрома", заверив Новака, что "украинцы обещали этого не делать". По информации источника, встреча Новака и Шефчовича может состояться в середине следующей недели.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в рамках дела о злоупотреблении монопольным положением на рынке начата опись и арест имущества, которое принадлежит "Газпрому".

Под арест попало имущество компаний "Газпром сбыт Украина" и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", а также ценные бумаги института "ЮжНИИГипрогаз" и "Газтранзита".

В декабре прошлого года Стокгольмский арбитражный суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" в размере 4,67 млрд долларов.

Российский холдинг назвал это решение необъективным, платить отказался и объявил о расторжении всех контрактов с "Нафтогазом".