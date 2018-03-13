Украино-российский разлад свернет атомную отрасль Незалежной
Украина рискует остаться без атомных станций, если окончательно порвет с Россией. В ближайшую десятилетку Незалежной придется делать выбор между энергетикой и русофобией, поскольку в этот период ряд реакторов выйдут из эксплуатации, а строительство новых Украине не под силу.
В стране нет технологий замкнутого цикла: добычи, обогащения, производства топлива, эксплуатации, вывода и переработки. Об этом в интервью Федеральному бизнес-агентству "Экономика сегодня" рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
По его мнению, американцы украинцев не выручат, так как не в их интересах делиться технологиями. Поэтому единственный выход, чтобы не свернуть атомную отрасль, – "подружиться" с Россией. Конечно, можно выбрать путь ряда стран Восточной Европы и вообще отказаться от атомной энергетики, как, например, это сделали Литва и Болгария.
Впрочем, пока полностью порвать с Москвой принципиально-беспринципный Киев не может. В ближайший месяц, до 10 апреля, на Запорожскую АЭС поступят предназначенные для аварийных источников питания запчасти российского производства. Правда, не напрямую, с петербургского предприятия "Дизель-Энерго", а через латвийскую фирму Raido Trading. Сумма сделки – €2,57 миллиона.
"Несмотря на всю риторику, которую выдает Украина в последние годы, практика показывает, что сотрудничество не прекращается, более того, товарооборот в целом растет. Да, Украина будет стараться постепенно заменять российское топливо на продукт компании Westinghouse, но сейчас Westinghouse занимает лишь 40% объема на украинских объектах, а значит, на полную замену уйдет еще много времени", – уверен Митрахович.
В пример эксперт приводит нынешний случай закупки запчастей через посредника, который "подтверждает невозможность решить эту проблему иначе, как работать с РФ".
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