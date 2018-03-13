Киевские власти наказали своих же спортсменов, не разрешив им ехать в Россию

Решение о неучастии украинских биатлонистов в последнем этапе Кубка мира, который состоится в Тюмени 20-25 марта, принято сборной Украины под давлением политиков. Об этом заявил сегодня президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов агентству РИА "Новости".

Он отметил, что с украинцами у СБР были предварительные договоренности об их поездке и в Тюмень, и на этап Кубка IBU в Увате, который прошел с 7 по 11 марта и где, кстати, представители Незалежной были.

"Считаю, что решение пропустить этап в Тюмени было принято под определенным давлением со стороны спортивного, а, возможно, и политического руководства. Но дело не в этом, а в том, что наказали спортсменов, лишив их возможности выступать и, соответственно, бороться за более высокие рейтинговые места и более выгодные стартовые позиции в Кубке мира в следующем сезоне", – сказал Кравцов.

Он выразил недоумение тем фактом, что Федерация биатлона Украины не намерена участвовать в тюменском этапе КМ, "мотивируя это тем, что для них неприемлемо приезжать в Россию", и одновременно спокойно отправляет спортсменов в Уват на Кубок IBU, как и чехи, "очень активно призывавшие бойкотировать соревнования в России".

"Это что, двойные стандарты?" – добавил президент СБР.

Ранее во вторник, 13 марта, министр молодежи и спорта Незалежной Игорь Жданов написал в Facebook, что украинская сборная по биатлону отказалась ехать на последний этап Кубка мира в Тюмень. По его словам, данное решение принято во время встречи с президентом ФБУ Владимиром Бринзаком.

"Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций как отдельных общественных организаций. Но все правила имеют исключения. Потому что речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговые правила", – считает украинский министр.

Международный союз биатлонистов (IBU) 14 февраля на заседании исполкома в Пхёнчхане оставил за Тюменью право провести финальный этап Кубка мира. Кое-кого среди иностранных атлетов это решение возмутило. В США назвали действия IBU неприемлемыми и заявили о бойкоте российского этапа. Американцев поддержали сборные Канады и Чехии.

Нужно отметить, что последний этап Кубка IBU также пройдет в России – в Ханты-Мансийске, с 13 по 17 марта.

Что же касается рейтинга украинцев в Кубке мира, то среди мужской сборной они входят в десятку только в эстафете, ровно на данный момент замыкая ее. У женщин там дела гораздо лучше. Так, Вита Семеренко идет в общем зачете восьмой; в Кубке наций женская сборная закрепилась на 3-й строчке; в индивидуальной гонке Юлия Джима занимает 2-е место, а Валя Семеренко – 4-е. В десятке лучших в спринте и гонке преследования находится Вита Семеренко (8-я и 6-я позиции соответственно), а эстафетная команда украинок достреляла до 4-го места.

В Тюмени будут разыгрываться очки в спринтах, гонках преследования и масс-стартах.

