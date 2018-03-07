Спортсмен поддержал антироссийскую истерию, за что и поплатился

Биатлонный мир ждет окончания сезона, который пройдет в Тюмени в конце марта, однако сборные США, Чехии и Канады приедут в Россию в неполном составе. К ним присоединились еще несколько биатлонистов из разных стран, в том числе обладатель двух наград на Олимпиаде в Южной Корее швед Себастиан Самуэльссон.

Он заявлял о бойкоте соревнований и даже надеялся, что международная организация отнимет право на его проведение у нашей страны.

После таких высказываний в адрес спортсмена посыпались угрозы жестокой расправы. "В них [сообщениях] угрожали застрелить меня в России, потому что я плохой человек, писали, что желают смерти всей моей семье", – цитирует его издание SVT.

При этом Самуэльссон считает, что российские организаторы не смогут обеспечить безопасность для атлетов. По его мнению, Международный союз биатлонистов сохраняет эти соревнования только из-за того, что в организации есть много коррупции.

Интересно, что бойкот этапа в Тюмени не поддерживает главный тренер Швеции Вольфганг Пихлер, передает Expressen. "У меня другое мнение. Мы живем в условиях демократии, и если он хочет бойкотировать, он может это сделать", – сказал он.

Швед вместо российского этапа планирует выступить в чемпионате своей страны по лыжным гонкам.

Ранее Самуэльссон говорил, что в России не работают антидопинговые организации и он опасается за свои допинг-пробы, которые останутся в этой стране, напоминает "Свободная пресса".