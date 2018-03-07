Биатлониста Самуэльссона пообещали расстрелять в России
Биатлонный мир ждет окончания сезона, который пройдет в Тюмени в конце марта, однако сборные США, Чехии и Канады приедут в Россию в неполном составе. К ним присоединились еще несколько биатлонистов из разных стран, в том числе обладатель двух наград на Олимпиаде в Южной Корее швед Себастиан Самуэльссон.
Он заявлял о бойкоте соревнований и даже надеялся, что международная организация отнимет право на его проведение у нашей страны.
После таких высказываний в адрес спортсмена посыпались угрозы жестокой расправы. "В них [сообщениях] угрожали застрелить меня в России, потому что я плохой человек, писали, что желают смерти всей моей семье", – цитирует его издание SVT.
При этом Самуэльссон считает, что российские организаторы не смогут обеспечить безопасность для атлетов. По его мнению, Международный союз биатлонистов сохраняет эти соревнования только из-за того, что в организации есть много коррупции.
Интересно, что бойкот этапа в Тюмени не поддерживает главный тренер Швеции Вольфганг Пихлер, передает Expressen. "У меня другое мнение. Мы живем в условиях демократии, и если он хочет бойкотировать, он может это сделать", – сказал он.
Швед вместо российского этапа планирует выступить в чемпионате своей страны по лыжным гонкам.
Ранее Самуэльссон говорил, что в России не работают антидопинговые организации и он опасается за свои допинг-пробы, которые останутся в этой стране, напоминает "Свободная пресса".
Власти Крыма требуют убрать Собчак
Вице-спикер крымского парламента прокомментировал желание кандидата в президенты России посетить полуостров с разрешения Киева
США угрожают энергобезопасности России
Вашингтон продолжает давить на иностранные компании, сотрудничающие с Москвой
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- В США скрывают корабль инопланетян
- В новостной эфир США ворвались инопланетяне
- Общение с пришельцами погубит человечество
Сирия
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- Сирию оставят без интернета
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина