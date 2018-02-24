Этапу Кубка мира по биатлону в Тюмени объявили бойкот

Об отказе участвовать в тюменских стартах заявили биатлонисты США и Чехии; Мартен Фуркад их не поддерживает

Биатлонисты сборных США и Чехии бойкотируют последний в сезоне этап Кубка мира, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.

Американцы заявили, что это решение принято во имя "поддержки чистого спорта и собственной безопасности".

Терять биатлонистам из США особо нечего: в мужском зачете лучший у американцев, Тим Берк, занимает 29-е место, в женском Сьюзен Данкли идет на 39-м месте.

Иная ситуация у сборной Чехии: из-за бойкота тюменского этапа она может потерять свои позиции в зачете Кубка наций, что приведет к сокращению квоты чешских спортсменов на этапы Кубка мира в следующем сезоне. Мужская и женская сборные Чехии занимают восьмое место в зачете Кубка наций, а Вероника Виткова – шестая в общем зачете Кубка мира.

"Да, придется пожертвовать результатом, но мы будем правы. Гораздо хуже будет отступить от своей точки зрения, это будет неправильно", – цитирует ТАСС заявление главы Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамзы.

Между тем самый титулованный действующий биатлонист в мире, пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад, выступил против бойкота.

"Я считаю, что сохранение этапа Кубка мира в Тюмени – правильное решение. Я буду рад принять в нем участие", – заявил француз.

"Русские, которые обманывают, это не вся страна. Россия является поклонником биатлона, и я думаю, что не нужно наказывать российских болельщиков за поступки некоторых спортсменов их сборных", – прояснил свою позицию Фуркад.

Он также сказал, что выступает за появление российского флага на церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане. "Русские очень патриотичны; не думаю, что лишение их флага сможет повлиять на ситуацию с допингом. Есть много спортсменов из других стран, которые не смогли бы выступить на Олимпиаде, если бы к ним предъявлялись такие же строгие требования, как к русским", – считает прославленный биатлонист.