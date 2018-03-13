В Незалежной продолжают пугать европейцев и украинцев новой российской трубой

Концерн "Газпром" после ввода газопровода "Северный поток-2" поднимает цены на топливо. В этом уверен глава украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев. С таким заявлением он выступил в интервью агентству Укринформ во вторник, 13 марта.

По словам украинца, пользуясь своей доминирующей позицией на газовом рынке Европы, российский холдинг не допускает на него других поставщиков. За счет демпинга цен "Газпром", утверждает Коболев, поставляет "газ на копейку дешевле, чем другой источник, чтобы просто не отпускать этот рынок". После же запуска "СП-2" такая стратегия российской компанией будет использоваться чаще, считает глава "Нафтогаза".

"Когда другие поставщики от Европы отвернутся и поймут, что нет смысла пытаться заходить на этот рынок, потому что там "Газпром" в любое время готов пойти на краткосрочный демпинг, российская монополия поймет, что она этот рынок полностью закрыла для других поставщиков. Тогда "Газпром" применит свою другую тактику. Они просто будут поднимать цену", – подчеркнул Коболев.

Он назвал российский газ на европейском рынке "компонентом стратегической опасности", над чем в ЕС должны задуматься. Коболев призвал Европу выбирать: "либо иметь в данный момент немного дороже элемент импорта газа в Евросоюз – это LNG (и мы говорим о LNG на международном рынке), либо быть готовыми к событиям, которые произошли на Украине в марте этого года, когда вдруг Россия решила отключать газ".

Глава "Нафтогаза" заявил, что в Киеве, оказывается, были готовы к данному ходу событий и быстро переориентировались, воплотив определенный план мероприятий. "Если бы так поступили в отношении Европейского Союза, они не переориентировались бы даже через месяц. У них бы был реальный дефицит, возник бы реальный газовый кризис", – утверждает украинец. Правда, лукаво умолчал о том, кто и чем помог Незалежной "переориентировать" потоки голубого топлива российского гражданства украинской стороне.

Буквально накануне стало известно, что власти Украины, Молдавии, Литвы, Латвии и Польши обратились к главам парламентов страны Европы с требованием подискутировать насчет необходимости строительства "Северного потока-2". Инициаторы воззвания в очередной раз назвали газопровод политическим проектом Москвы, направленным на то, чтобы сделать Евросоюз зависимым от российского газа.

Ранее сегодня глава "Газпрома" Алексей Миллер и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пришли к выводу, что Украина должна доказать экономическую целесообразность продолжения транзита нашего газа через ее территорию.