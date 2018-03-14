Суд постановил возобновить расследование в отношении главы силовиков

Попытка Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) "отмазать" секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова от ответственности за многомилионные хищения не удалась. Ее сорвал экс-заместитель генпрокурора Незалежной Ренат Кузьмин. Несколько месяцев он бился с правосудием, пока, наконец, закон не восторжествовал.

"Публикую определение Соломенского суда г. Киева об отмене незаконного постановления НАБУ о прекращении уголовного производства о хищении в особо крупных размерах. И хоть суд несколько месяцев и "прятал" это определение, но все же вынужден был выдать мне его копию", – сообщил Кузьмин в Facebook в среду, 14 марта.

Он напомнил, что в НАБУ всеми силами сопротивлялись возбуждению дела о выводе в офшоры $1 млрд из "Родовид-банка", в котором подозревается глава СНБО со товарищи. А когда заявление все-таки приняли, Турчинов лично потребовал от СМИ замалчивать эту информацию, припугнув, что ослушавшихся признают агентами Кремля.

"Пришлось отреагировать и на это. Суд обязал зарегистрировать еще одно уголовное производство против Турчинова, уже за незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналистов", – сообщил Кузьмин.

"Хотелось бы верить в то, что НАБУ все же в состоянии расследовать преступления о топ-коррупции, а незаконное прекращение дела о хищениях в "Родовид-банке" останется лишь досадным недоразумением", – поделился надеждами Кузьмин. Насколько они оправданны, скоро увидим.