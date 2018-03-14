О смене американского министра иностранных дел в Киеве узнали заблаговременно

У президента Украины на прошлой неделе состоялась тайная встреча с бывшим главой ЦРУ Майком Помпео, который накануне стал новым государственным секретарем США. Такой новостью общественность ошарашил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.



По данным политика, засекреченные переговоры прошли на украинской территории. Для ­этого Помпео инкогнито прилетал в Киев. О теме переговоров Ляшко распространяться не стал. При этом он выразил надежду на то, что, кроме "коррупционных схем действующей власти", Порошенко и Помпео обсудили вопросы национальной безопасности Украины, отмечает РИА ФАН.

Учитывая обстоятельства визита и последовавшие за ним события, можно предположить, что Помпео рассказывал Порошенко о своем будущем назначении и о том, как при нем будет строиться политика США в отношении Украины.

Лидер радикалов, выступая в эфире телеканала "112 Украина", призвал нового главу Госдепартамента ответить на обращение Верховной рады относительно подписания прямого военного соглашения между двумя странами. "Членство в НАТО – это далекая перспектива, а поддержка нужна сегодня. И поддержка – не просто "джавелины" и бэушные "хаммеры", а поддержка, способная остановить военную агрессию", – заявил депутат.

Список "хотелок" радикального политика этим не ограничился. Помимо военной поддержки, Вашингтон просто обязан предоставить Киеву "экономическую и стратегическую" помощь, отметил Ляшко. Он не преминул пожаловаться Штатам еще и на то, что после запуска "Северного потока – 2" и перенаправления транзитных потоков Украина будет ежегодно недополучать по $3-4 млрд, которые она имела за счет транспортировки газа в Европу.

"США как гарант нашей независимости, в том числе по Будапештскому меморандуму, должны принять все меры, в том числе влияния на наших европейских партнеров, в том числе Еврокомиссию, чтобы остановить строительство "Северного потока – 2", так как это вопрос экономической безопасности", – заключил Ляшко, цитирует "Звезда".

Ни в Госдепе, ни в администрации украинского президента никак не прокомментировали слова лидера Радикальной партии. Был визит на самом деле или это лишь плод больного воображения Ляшко, неизвестно. Однако стоит отметить, что чаяния украинских националистически настроенных политиков наверняка получат отклик у Помпео. Он является одним из вашингтонских "ястребов" и имеет ярко выраженные антироссийские взгляды.