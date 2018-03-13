Бывший глава ExxonMobil продержался в кресле шефа Госдепа чуть больше года

Президент США Дональд Трамп увольняет Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря, на его место приходит директор ЦРУ Майк Помпео. Об этом в своем Twitter сообщил во вторник, 13 марта, американский лидер.

"Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Он будет делать фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной, избранной таким образом. Поздравляем всех!" – написал глава Белого дома.

Таким образом, совершилось давно ожидаемое событие. Теперь кандидатура Помпео должна быть одобрена Конгрессом.

Напомним, в декабре прошлого года Трамп назвал фейковой новостью сообщения в СМИ о якобы уходе Тиллерсона с поста главы Госдепа. "Он не уходит, хотя мы и не сходимся во мнениях в некоторых вопросах", – заявлял президент.

Председатель совета директоров и CEO нефтяной корпорации ExxonMobil Тиллерсон был назначен Трампом на пост госсекретаря в декабре 2016 г., в должность он вступил 1 февраля 2017-го.

Однако отношения между президентом и главой Госдепа очень быстро разладились. У них были противоречия по целому ряду вопросов, включая иранскую ядерную сделку, конфронтацию с КНДР и столкновение между арабскими союзниками.

В октябре 2017 г. в СМИ просочилась информация о том, что секретарь на Совбезе США прошипел в спину уходящему Трампу "конченый дебил", а тот публично раскритиковал Тиллерсона за то, что он "тратил свое время" на дипломатическую работу с Пхеньяном.

В Москве уже прокомментировали отставку Тиллерсона.

"Ноябрь 2017: президент Трамп опроверг возможную замену госсекретаря Тиллерсона на главу ЦРУ Помпео. Март 2018: президент Трамп подтвердил, что Помпео займет пост госсекретаря США вместо Тиллерсона. Highly likely Russia (высокая вероятность, что это Россия)", – написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

"Не каждый Рекс доработает до середины срока..." – ответил ей один из пользователей.

