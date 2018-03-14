Атлеты пропустят даже международные турниры

Украинские спортсмены теперь не имеют права выступать на любых соревнованиях, которые проводятся в России. Об этом рассказал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

По его словам, чемпионаты в "стране-агрессоре" являются опасными для атлетов из-за внешней и внутренней политики Москвы. При этом Жданов призвал международные организации отказаться от проведения в будущем турниров на территории этой страны.

"Я, как министр, призываю международные федерации не назначать соревнований на территории страны, где систематически пренебрегают международным законодательством в сфере спорта, и которая является нарушителем кодекса ВАДА", – написал он на своей странице в Facebook.

Президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Эльбрус Тедеев уверен, что подобные "идиотские" решения принимаются в США, которые потом навязывают свое мнение властям Незалежной.

"Нынешние украинские политики все делают наоборот – более уродливых решений я пока в своей жизни не видел. И такие решения спускаются сверху – от литовцев, американцев, которых нам навязали и которые занимают руководящие кресла в высоких кабинетах", – цитирует его "Советский спорт".

Федерация биатлона, которой запретили посылать атлетов на этап Кубка мира по биатлону в Тюмени, на своем сайте опубликовала сообщение в знак протеста.

"Патриоты теперь не те, кто мыслят и пытаются сделать что-то на благо государства, а те, кто громче всех кричат "Москаляку на сук". Именно последние находят поддержку у широких масс, а умные люди этим умело пользуются", – говорится в уведомлении.

Отмечается, что инициатива закрытия сайта принадлежит не ФБУ, а администраторам данного ресурса.