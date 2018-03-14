Украинских оппозиционеров, отстаивающих право на русский язык в Незалежной, пугают мордобоем

Представитель "Оппозиционного блока" Александр Вилкул считает, что в нынешнем составе Верховной рады работают психически нездоровые депутаты. Так он отреагировал на всплеск эмоций парламентария от "Народного фронта" Юрия Березы, который публично угрожал Вилкулу из-за того, что тот якобы работает на Россию.

"Есть люди со сложной психикой. Мне этот парламент, если честно, напоминает сумасшедший дом, в котором власть захватили пациенты буйного отделения. Поэтому я никаким образом не могу реагировать на заявления людей, находящихся в неадеквате", – прокомментировал заявление Березы Вилкул.

Ранее представитель "Оппоблока" отметил, что "поддерживаемый небольшой прослойкой радикально настроенных граждан "Народный фронт" настаивает на принятии закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который, с его точки зрения, предусматривает "тотальную украинизацию" и "языковую инспекцию".

"Привожу пример – если воспитательница в детском доме что-то скажет кому-то из родителей на другом языке – русском, румынском, венгерском, то языковой инспектор, некий стукач, должен это подслушать, и она за это получит штраф, а возможно и более серьезное наказание, вплоть до посадки в тюрьму", – цитирует "Украинская правда" Вилкула.

По его мнению, "построение националистического государства образца первой половины ХХ века – это не Европа".

На эти слова нервно возбудился националист Береза. Он сказал, что украинские нардепы прослушали выступление "представителя пятой колонны, которая работает за деньги Кремля". Береза убежден, что оппозиционер мог бы быть "губернатором от Путина, Малороссии, недороссии или (далее неприличное)".

Однако, считает националист, время таких, как Вилкул, ушло.

"Как бы вы не лаяли на украинское государство, как бы вы не пищали и не злословили, украинское государство проживет без вас, потому что вы – вчерашний день. Вы – вырезка России. Вы на Россию работаете", – сыпал обвинениями Береза. "Не рискуйте, потому что доведете до греха. Несмотря на то, что мы здесь дипломаты, но по морде вы скоро получите прямо в этом зале", – посоветовал депутат.

Таким образом, война за язык на Украине продолжается.

