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Украина запретила импорт удобрений из России

Владимир Гройсман. Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
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Кабмин одобрил эмбарго на заседании 14 марта

Правительство Незалежной ввело временные ограничения на ввоз минеральных удобрений из Российской Федерации. Такое решение было принято в ходе сегодняшнего заседания кабмина.

"Поручить Минэкономики совместно с Минюстом и другими министерствами оформить это решение", – цитирует "112 Украина" премьер-министра Владимира Гройсмана.

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Антидемпинговые пошлины на импорт на Украину российских удобрений были введены Киевом еще в 2014 г., однако тогда это решение касалось только аммиачной селитры. После принятия этих ограничений в сельском хозяйстве Незалежной активно стали использоваться другие виды удобрений из России: карбамид и карбамидно-аммиачная смесь.

Весной прошлого года пошлины в размере почти 32% ввели и на импорт этих удобрений. Минэкономики Украины сообщает, что до введения антидемпинговых мер РФ была абсолютным лидером поставок азотных удобрений на Украину, занимая долю рынка 80-90% от общего объема. 

Москва подала в ВТО иск против Киева из-за введенных против российской продукции санкций и эмбарго, считая, что Украина нарушила взятые на себя обязательства в рамках всемирной организации.

Валентина МАЙОРОВА
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