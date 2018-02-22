Украинская биатлонистка опозорила сборную

Спортсменка не сдержала эмоций и обрушилась с критикой на коллег

Украинский спорт находится на грани развала. Саночник Незалежной Андре Мандзий жаловался, что на Игры он поехал за свой счет, а теперь серьезный конфликт произошел в команде по биатлону.

Спортсменка Валентина Семеренко, несмотря на свои заслуги и хорошие результаты, не попала в основной состав на эстафетную гонку. Она не смогла сдержать эмоций и высказала, все что думает о своих тренерах в Facebook.

"Не верьте ни одному слову, это просто вранье. Тренер даже собрания не провел и не сообщил, почему так кинул меня. Обидно, больно, как разбивают твою мечту, твою работу!", – написала она.

При этом Семеренко утверждает, что ее подопечные очень обрадовались, когда смогли выкинуть ее из сборной. В комментариях пользователи поддержали биатлонистку и раскритиковали работу всего штаба из-за отвратительного выступления.

Родная сестра Валентины Вита погасила конфликт и принесла свои извинения украинцам в Сети.

"Хочу извиниться перед болельщиками за наше поведение. Вы должны понимать, что есть много плохих вещей. Мы знаем, что вы нас любите, мы вас тоже любим", – добавила она.

Сборная Украины заняла в эстафете лишь 11 место. На Олимпиаде спортсмены завоевали только одну медаль – золото в фристайле.