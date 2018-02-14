Властям Незалежной наплевать на развитие спорта в стране

Украинская экономика трещит по швам, население страдает от нищеты, а спортсмены выходят из положения самостоятельно и не надеются на помощь со стороны государства.

Саночник Незалежной Андрей Мандзий во время своего первого выступления в Пхёнчхане выпал из саней на скорости более 100 км/час. К счастью, он сумел залезть в них обратно, не получив травм.





После финиша атлет рассказал, что изготовил спортивный снаряд самостоятельно в гараже.

"Сани делаю дома в гараже … на них и стартовал на Олимпийских играх. От Федерации получил полозья – 1200 евро, кронштейны – 290 евро, две пары резинок по 30 евро – 60 евро. Прошлогодние сани собирал полностью за свой счет", – цитирует Мандзия RT.

Перед стартом Олимпиады министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов утверждал, что государство потратило на закупку инвентаря и оборудования $727 тысяч. Очевидно, что либо средства не дошли до назначения, либо их не хватило, чтобы обеспечить всех атлетов достойным снаряжением.

Сам по себе санный спорт высокотехнологичный. Многие мировые компании соревнуются между собой за право разработать этот снаряд, цена которого может дойти до нескольких десятков тысяч долларов.

Незалежная наплевательски относится и к своим юным спортсменам. Дети, занимающиеся биатлоном, вынуждены тренировать свою стрельбу из винтовок 1970-х годов. Кроме того, они самостоятельно покупают пули и запчасти.

В целом спорт в стране находится на грани исчезновения. Это подтвердил и украинский олимпиец Александр Абраменко, выступающий во фристайле.

"Начинающим спортсменам просто негде тренироваться, а выезжать за границу – это большие деньги, которые некоторые просто не могут себе позволить", – добавил он.

По этой причине государство покидают спортсмены, которые могли принести медали. Например, Елена Савченко (фигурное катание) защищает цвета сборной Германии, Татьяна Волосожар (фигурное катание) и Владимир Григорьев (шорт-трек) выступают за Россию, Алла Цупер (фристайл) и Антон Кушнир (фристайл) – за Белоруссию.

Пока же в активе сборной Украины нет ни одной медали, а результаты прошедших нескольких дней Олимпиады говорят о том, что шансов уехать из Пхёнчхана с наградой ничтожно малы.

Однако в Министерстве по делам молодежи и спорта Незалежной заявили, что к зимним Играм-2018 было закуплено практически все, заказанное тренерскими штабами. На оборудование, инвентарь и экипировку страна истратила 20 млн грн ($727 тыс.), цитирует РИА ФАН главу ведомства Игоря Жданова.