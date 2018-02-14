На Пхёнчхан обрушился ураган
Рано утром сильный ветер налетел на олимпийскую деревню. Организаторы предупредили всех атлетов и фанатов об опасности и порекомендовали им не выходить на улицу.
Через громкоговорители на корейском и английском языках сотрудники просили всех укрыться в спортсооружениях или немедленно покинуть парк.
Различные палатки и пункты допуска зрителей разорвало в клочья. Более легкие конструкции перекатываются по дорогам вместе с едой.
Волонтеры пришли на помощь спасателям и стараются удержать палатки на месте. Однако без жертв все же не обошлось. Из-за урагана пострадал один человек. Какие он получил травмы, неизвестно.
Организаторы Олимпиады уже объявили о переносе соревнований на следующий день.
В настоящий момент в Олимпийском парке в Южной Корее идет эвакуация.
Россияне сметают все преграды на Олимпиаде
Сборная продолжает радовать болельщиков победами
Выдвинута официальная версия крушения Ан-148
К такому результату пришел МАК после расшифровки данных самописцев лайнера
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- За пуском SpaceX наблюдали пришельцы
- Пьяных инопланетян засекли на Бермудах
- Раскрыта тайна похищения людей пришельцами
Сирия
- Семье пилота Су-25 предложили помощь из США
- Миссия сбитого в Сирии пилота Су-25 оставила вопросы
- Российский Су-25 в Сирии сбили специально
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина