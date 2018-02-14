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На Пхёнчхан обрушился ураган

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Спортсмены и болельщики спасаются от непогоды в укрытиях

Рано утром сильный ветер налетел на олимпийскую деревню. Организаторы предупредили всех атлетов и фанатов об опасности и порекомендовали им не выходить на улицу.

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Через громкоговорители на корейском и английском языках сотрудники просили всех укрыться в спортсооружениях или немедленно покинуть парк.

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Различные палатки и пункты допуска зрителей разорвало в клочья. Более легкие конструкции перекатываются по дорогам вместе с едой.

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Волонтеры пришли на помощь спасателям и стараются удержать палатки на месте. Однако без жертв все же не обошлось. Из-за урагана пострадал один человек. Какие он получил травмы, неизвестно.

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Организаторы Олимпиады уже объявили о переносе соревнований на следующий день.

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В настоящий момент в Олимпийском парке в Южной Корее идет эвакуация.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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