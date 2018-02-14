Спортсмены и болельщики спасаются от непогоды в укрытиях

Рано утром сильный ветер налетел на олимпийскую деревню. Организаторы предупредили всех атлетов и фанатов об опасности и порекомендовали им не выходить на улицу.

Через громкоговорители на корейском и английском языках сотрудники просили всех укрыться в спортсооружениях или немедленно покинуть парк.

Различные палатки и пункты допуска зрителей разорвало в клочья. Более легкие конструкции перекатываются по дорогам вместе с едой.

Волонтеры пришли на помощь спасателям и стараются удержать палатки на месте. Однако без жертв все же не обошлось. Из-за урагана пострадал один человек. Какие он получил травмы, неизвестно.

Организаторы Олимпиады уже объявили о переносе соревнований на следующий день.

В настоящий момент в Олимпийском парке в Южной Корее идет эвакуация.