Золото Загитовой и слезы Медведевой

Алина после проката удивилась, что стала олимпийской чемпионкой, а Евгения расплакалась

Российская фигуристка Алина Загитова принесла России первую золотую медаль Олимпиады в Пхенчхане. Евгения Медведева завоевала серебро.

Дуэль двух сильнейших фигуристок мира, одной из который 15 лет, а второй – 18, в произвольной программе прошла при абсолютном равенстве сторон. Обе девушки набрали одинаковое количество баллов – 156,65, сообщает Р-Спорт.

Но за счет победы в короткой программе, где были побиты подряд два мировых рекорда, Загитова опередила соперницу на 1,31 балла.

"Я почувствовала приятное удивление. Рада, что смогла справиться с волнением, мы с тренерами очень много работали. Но пока у меня нет медали, я не ощущаю, что стала олимпийской чемпионкой", – сказала Алина журналистам.

Медведева после проката расплакалась.

"Я ощутила все эмоции, которые у меня только были. Я столько работала для того, чтобы быть здесь, я оставила всю себя на льду. Я ни о чем не сожалению, я сделала все, что могла", – сказала Евгения.

Ранее обе девушки завоевали серебряные медали в командном турнире фигуристов. Тогда Медведева откатала короткую программу, а Загитова – произвольную.

