Золото Загитовой и слезы Медведевой
Российская фигуристка Алина Загитова принесла России первую золотую медаль Олимпиады в Пхенчхане. Евгения Медведева завоевала серебро.
Дуэль двух сильнейших фигуристок мира, одной из который 15 лет, а второй – 18, в произвольной программе прошла при абсолютном равенстве сторон. Обе девушки набрали одинаковое количество баллов – 156,65, сообщает Р-Спорт.
Но за счет победы в короткой программе, где были побиты подряд два мировых рекорда, Загитова опередила соперницу на 1,31 балла."Я почувствовала приятное удивление. Рада, что смогла справиться с волнением, мы с тренерами очень много работали. Но пока у меня нет медали, я не ощущаю, что стала олимпийской чемпионкой", – сказала Алина журналистам.
Медведева после проката расплакалась.
"Я ощутила все эмоции, которые у меня только были. Я столько работала для того, чтобы быть здесь, я оставила всю себя на льду. Я ни о чем не сожалению, я сделала все, что могла", – сказала Евгения.
Ранее обе девушки завоевали серебряные медали в командном турнире фигуристов. Тогда Медведева откатала короткую программу, а Загитова – произвольную.
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