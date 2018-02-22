Авербух заступился за Загитову
Победителей не только не судят. Обсуждать их – удел слабых, считает Илья Авербух. Так серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду отозвался на комментарий американки Эшли Вагнер. Фигуристка раскритиковала номер россиянки Алины Загитовой. Нападки касались произвольной программы командного турнира нынешней Олимпиады.
Свое мнение Вагнер высказала в Twitter: "Я уважаю соревновательный подход. Но не могу принять эту постановку. Это не программа. Она убила время в начале, а потом просто прыгала во второй половине. Это не выступление. Я понимаю, что судейская система это позволяет, но фигурное катание заключается не в этом".
Тогда Загитова выиграла произвольную программу, а на заявление американки ответила следующее: "Не согласна с мнением Вагнер о моей программе. У меня сбалансированная программа: вначале медленная музыка, а потом по нарастающей. Все прыжки – в такт музыке".
За соотечественницу также заступился Илья Авербух. Он предложил тем, кто считает выступление Загитовой простым, повторить его. "Что касается Эшли Вагнер и её критики, прежде чем делать подобные заявления было бы неплохо, самой отобраться на Игры. Выходи на лёд и делом доказывай, что лучше. В Twitter же лучше поздравлять друзей и близких с праздниками", – заявил фигурист RT.
"Правила едины для всех и в них чётко прописано, прыжки во второй части предполагают бонус, – отметил Авербух. – Почему не использовать это? Знаете, если бы так прыгала американская фигуристка, не думаю, что подобные вопросы просочились в прессу".
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