Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде

В США не могут смириться с успешным выступлением наших спортсменов

Россиянки Евгения Медведева и Алина Загитова в короткой программе по фигурному катанию выступили мощно, установив два мировых рекорда по баллам за 10 минут. Такое событие разозлило американцев.

Издание ESPN пыталось понять причины высоких результатов наших спортсменов и обвинило их в давлении на судей. По мнению журналистов, тренеры изучили работу судейской системы и стали специально под нее готовить программы. Российские фигуристки выполняют сложные прыжки только во второй части выступления, тогда как остальные участники распределяют эти элементы равномерно. Получается, что судьи подвергаются эмоциональному давлению и не могут поставить низкие баллы.

Издание все же уточняет, что в официальных правилах ничего не сказано об этом. Американский тренер Том Закрайсек заявил, что сделать такую же программу, как у России, очень трудно и спортсмены могут не выдержать такой нагрузки.

"Ваш сердечный ритм достигает 115, у вас есть молочная кислота в мышцах к концу программы. Прыгать и прыгать хорошо, когда вы устали, это очень трудно", – добавил он.

Закрайсек считает, что россиян специально этому обучили, чтобы получить преимущество на соревнованиях.

Алина Загитова и Евгения Медведева после короткой программы идут на первом и втором месте соответственно. Судьба медалей решится в произвольной программе 23 февраля.