Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
Россиянки Евгения Медведева и Алина Загитова в короткой программе по фигурному катанию выступили мощно, установив два мировых рекорда по баллам за 10 минут. Такое событие разозлило американцев.
Издание ESPN пыталось понять причины высоких результатов наших спортсменов и обвинило их в давлении на судей. По мнению журналистов, тренеры изучили работу судейской системы и стали специально под нее готовить программы. Российские фигуристки выполняют сложные прыжки только во второй части выступления, тогда как остальные участники распределяют эти элементы равномерно. Получается, что судьи подвергаются эмоциональному давлению и не могут поставить низкие баллы.
Издание все же уточняет, что в официальных правилах ничего не сказано об этом. Американский тренер Том Закрайсек заявил, что сделать такую же программу, как у России, очень трудно и спортсмены могут не выдержать такой нагрузки.
"Ваш сердечный ритм достигает 115, у вас есть молочная кислота в мышцах к концу программы. Прыгать и прыгать хорошо, когда вы устали, это очень трудно", – добавил он.
Закрайсек считает, что россиян специально этому обучили, чтобы получить преимущество на соревнованиях.
Алина Загитова и Евгения Медведева после короткой программы идут на первом и втором месте соответственно. Судьба медалей решится в произвольной программе 23 февраля.
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