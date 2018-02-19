Антидопинговая организация сорвала занятие фигуристки и не извинилась за это

Подозрение в употреблении допинга керлингистом Александром Крушельницким заставило WADA усиленно проверять наших атлетов. Агентство пытается поймать новых россиян, в крови которых могут находиться запрещенные вещества.

Сотрудники организации нагрянули с проверкой к фигуристке Алине Загитовой во время тренировки. Спортсменка досрочно покинула занятие и так и не смогла обратно вернуться на лед. В штабе российской команды рассказали о подробностях инцидента.

"Несколько часов назад к Алине пришел допинг-офицер WADA и произвел у нее забор крови", – цитирует РИА "Новости".

Этого проверяющим было недостаточно, и они потребовали сдать мочу. Однако фигуристка сильно нервничала и беспокоилась, поэтому не смогла этого сделать.

В организации никак не прокомментировали эту ситуацию и даже не извинились.

Алина Загитова считается главной претенденткой на золотую медаль в женском одиночном катании. Ее безупречное выступление позволило сборной занять второе место в командных соревнованиях.

Еще одной надеждой россиян на награду является Евгения Медведева, но до нее офицеры еще не добрались.

Короткая программа у женщин пройдет 21 февраля, произвольная – 23 февраля. У российских болельщиков есть надежда на высшие награды.

На данный момент у России 11 медалей – 3 золотых и 8 серебряных. Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.