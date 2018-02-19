Россия рискует потерять олимпийскую бронзу

У "самой красивой пары" Игр в Пхёнчхане могут забрать медали

Говорить о дальнейшей судьбе керлингиста Александра Крушельницкого, которого заподозрили в употреблении допинга, пока преждевременно. Нужно дождаться официальных выводов компетентных органов, считают в Кремле.

"Мы призываем всех-всех-всех дождаться каких-то официальных заявлений. Вы знаете, что и МОК ведет себя весьма осторожно, весьма корректно в этой ситуации. Давайте дождемся все-таки пробы B и какого-то расследования, которое неминуемо должно произойти в этой ситуации", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слухи о возможном лишении Крушельницкого олимпийской медали.

У бронзового призера Олимпийских игр в Пхёнчхане Александра Крушельницкого оказалась положительной проба "Б" на мельдоний, писал ранее сегодня "Чемпионат.com" со ссылкой на осведомленный источник. Анализ проб проводился в антидопинговой лаборатории в Сеуле. Таким образом, над спортсменом нависла угроза дисквалификации и лишения награды.

Официально о результатах пробы B пока что не сообщалось. Она уже вскрыта, но итог объявят только сегодня вечером или завтра утром, отметил пресс-атташе команды "Олимпийские атлеты из России" Константин Выборнов.

Между тем сам Крушельницкий заявил, что мельдоний ему могли подсыпать в питье во время японского тренировочного сбора. И произошло это с подачи тех спортсменов, которых он и Брызгалова опередили во время национального отбора, преградив дорогу на Олимпиаду в Пхёнчхан, передает сайт "Комсомольская правда".

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) направил в организацию запрос по рассмотрению антидопингового дела Крушельницкого. По сведениям издания Insidethegames, слушания в CAS намечены на завтра, 20 февраля.

Спортивные эксперты и другие атлеты не верят в то, что Крушельницкий мог употреблять допинг незадолго до турнира. Прежде всего потому, что в этом нет никакого смысла.

"Вот скажите мне, зачем в керлинге мельдоний? Чтобы тереть дольше? В этом виде спорта играют роль чувство и тактика. Там нет какой-то супернагрузки. Не знаю, что происходит. Не хочется думать о плохом, надеюсь, что это какая-то ошибка. По логике, мельдоний могут применять в любом другом виде спорта, но не в керлинге. Я не исключаю, что это какая-то провокация. Но она нелепая. Ну подложите или подсыпьте в другом виде спорта, но не здесь. Как-то не состыковывается и не вяжется", – заявил двукратный олимпийский чемпион по боксу, председатель постоянного комитета по спорту, туризму и молодежной политике областной думы Сахалина Олег Саитов.

Того же мнения придерживается керлингистка сборной Дании Мадлен Дюпон. "Я была потрясена: как это может случиться? Уверена, что большинство людей подумали, как и я: для чего им нужен допинг? Какая от этого польза? Даже не знаю, для чего можно использовать допинг в керлинге. Для увеличения силы или чего-то подобного?" – сказала она.

Между тем нашлись и те, кто поспешил обвинить наших спортсменов во всех грехах. "Я в первую очередь был против выступления сборной России на Олимпиаде. Их вообще не нужно было допускать на Игры в Пхёнчхане", – заявил, комментируя инцидент с Крушельницким, член МОК, бывший глава Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд.

А швейцарская керлингистка Сильвана Тиринцони заявила: "Это неправда, что нам не нужны мускулы. Мы должны быть в форме. Каждый из нас тренируется пять раз в неделю и ходит в спортзал. Это может помочь. Крушельницкий? Я удивлена. Такие ситуации не должны происходить в керлинге или в любом другом виде спорта".

На Играх-2018 Крушельницкий вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте. Она стала для России первой в истории олимпийской наградой в керлинге. Если Крушельницкого дисквалифицируют, пара лишится медали. Бронза перейдет норвежской команде.

Накануне стало известно, что допинг-проба A на мельдоний дала положительный результат. Крушельницкий подтвердил, что употреблял этот препарат, но отказался от него в конце 2015 г., когда Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало его запрещенным.

По одной из версий, мельдоний могли подсыпать в еду Крушельницкому на сборах российской команды по керлингу в Японии незадолго до Олимпиады. Российские спортсмены, впрочем, не верят в то, что кто-то из товарищей по команде мог пойти на такое.