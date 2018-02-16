Западным атлетам на Играх-2018 напомнили про олимпийских дух

Международный олимпийский комитет пожинает гнилые плоды с чахлого дерева, которое сам же и посадил, попав на удочку WADA, когда сначала скопом отстранял от Олимпиады российских спортсменов, а потом то поодиночке, то группками их допускал снова к соревнованиям. Многократно повторенное "грязные" в адрес россиян, в том числе несправедливо обвиненных в якобы употреблении допинга, теперь сложно вытравить из мозгов их соперников, даже повторяя аки мантру – "чистые, чистые, чистые".

А эти соперники – некоторые из них – ведут себя по отношению к нашим атлетам как-то не по-спортивному, в смысле, вообще неэтично в границах олимпийских ристалищ, что не соответствует честному духу соперничества. Дошло до того, что в МОК вынуждены были отреагировать на это.

Сегодня стало известно, что член исполкома комитета Гунилла Линдберг подвергла критике тех спортсменов, которые игнорируют "Олимпийских атлетов из России" на Играх в Пхёнчхане. Об этом в пятницу, 16 февраля, пишет Inside the Games. Она заявила, что ей "очень грустно" слышать о ряде инцидентов, которые случились с нашими олимпиониками в Южной Корее.

"Мне кажется, это очень печально, потому что мы точно знаем, что российские атлеты, приехавшие на Игры, прошли большое количество допинг-тестов, их пробы были проверены повторно. Не разговаривать со своими оппонентами – не в олимпийском духе. Надеюсь, что принятые нами меры показали, что мы не наказали "чистых" спортсменов", – отметила Линдберг.

С несправедливым отношением зарубежных соперников в свой адрес "чистые" россияне столкнулись еще перед самой церемонией открытия Олимпиады, когда кто-то из делегации Канады с некими претензиями "наехал" на нашего представителя. Инцидент удалось быстро разрулить, канадцам поставили на вид, после чего глава делегации принес извинения.

Британская олимпийская чемпионка по скелетону Элизабет Ярнольд заявила, что при встречах с атлетами из России будет смотреть в пол. Намеренно отказываются общаться со своими российскими соперниками и некоторые американцы. Скелетонист из США, бронзовый призер сочинской Олимпиады Мэттью Антуан сказал, что не считает, что наши честно соперничали на тех Играх, поэтому не стоит с ними и здороваться. Это, собственно, и подтвердил "Спорт-Экспрессу" скелетонист Никита Трегубов. Он рассказал изданию, что американцы и канадцы предпочитают с ним не здороваться.

Между тем, пока действующая член МОК пытается утихомирить и направить на путь истинный атлетов, бывший глава Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд решил подбросить дровишек в олимпийский огонь Пхёнчхана. Пенсионер от WADA призвал не допустить появления на церемонии закрытия Игр российских спортсменов с государственной символикой, в том числе под флагом РФ, пишет ZDF.

"Лично я не могу этого принять. Русские ничего не признали, ни в чем не признались, вели себя агрессивно и постоянно подавали иски в суды на все решения. Если они пройдут под своим флагом, то это будет огромная ошибка, неверный сигнал", – считает Паунд и добавил, что покинет Пхёнчхан в знак протеста, если нашим атлетам разрешат пронести триколор.

Ну, что ж, дождемся 25 февраля, чтобы констатировать – восторжествует ли разум или МОК снова пойдет на поводу у неадекватов.

