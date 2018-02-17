Российские фигуристы упали мимо медалей

Дмитрий Алиев и Михаил Коляда отметились в произвольной программе падениями и завершили Олимпиаду далеко от подиума

Российские фигуристы Дмитрий Алиев и Михаил Коляда завершили выступление на Олимпиаде в Пхенчхане в первой десятке: 18-летний Алиев стал седьмым, 22-летний Коляда – восьмым. Оба допустили серьезные ошибки во время произвольной программы.

Алиев, в короткой программе показавший лучший результат в карьере, в произвольной допустил серьезное падение, после которого не смог чисто исполнить все элементы и отказался прыгать лутц в четыре оборота. Его итоговый результат – 267,51 балла и седьмое место.

Дмитрий Алиев. Фото: GLOBAL LOOK press

Коляда во время проката произвольной программы дважды упал и совершил ряд других ошибок, показав восьмой результат – 264,25 балла.

Олимпийским чемпионом стал японец Юдзуру Ханю, серебряным призером – его соотечественник Сёма Уно, бронза у испанца Хавьера Фернандеса.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков считает выступление Алиева и Коляды удачным дебютом. "Когда вчерашний юниор, первый сезон выступающий со взрослыми, становится седьмым на Олимпийских играх, это хороший результат. Да, не все удалось, не все складывалось, но это Олимпиада, волнение", – отметил Горшков.