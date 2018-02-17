Российские фигуристы упали мимо медалей
Российские фигуристы Дмитрий Алиев и Михаил Коляда завершили выступление на Олимпиаде в Пхенчхане в первой десятке: 18-летний Алиев стал седьмым, 22-летний Коляда – восьмым. Оба допустили серьезные ошибки во время произвольной программы.
Алиев, в короткой программе показавший лучший результат в карьере, в произвольной допустил серьезное падение, после которого не смог чисто исполнить все элементы и отказался прыгать лутц в четыре оборота. Его итоговый результат – 267,51 балла и седьмое место.
Дмитрий Алиев. Фото: GLOBAL LOOK press
Коляда во время проката произвольной программы дважды упал и совершил ряд других ошибок, показав восьмой результат – 264,25 балла.
Олимпийским чемпионом стал японец Юдзуру Ханю, серебряным призером – его соотечественник Сёма Уно, бронза у испанца Хавьера Фернандеса.
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков считает выступление Алиева и Коляды удачным дебютом. "Когда вчерашний юниор, первый сезон выступающий со взрослыми, становится седьмым на Олимпийских играх, это хороший результат. Да, не все удалось, не все складывалось, но это Олимпиада, волнение", – отметил Горшков.С ним не согласна легендарный тренер Татьяна Тарасова, воспитавшая не одного олимпийского чемпиона. "Мы не могли претендовать на большее, но могли по– другому кататься. На Играх элементы не убирают, их добавляют, чтобы выигрывать. Например японец Сёма Уно убрал в конце "кораблик", поставив вместо него каскад из акселя, ойлера и флипа, как когда-то Плющенко, чтобы приблизиться к Ягудину. Нашим фигуристам нужно провести с тренерами серьезный разбор, чтобы понять, чем они будут брать дальше. <...> Правила [в фигурном катании] для тех, кто идет наверх, а кто не может – карабкаются и царапаются внизу", – сказала Тарасова в беседе с ТАСС.
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