Раскрыты причины поражения фигуристов на Играх
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов упустили медаль на Олимпиаде. Пара после короткой программы шла на втором месте, имея большое преимущество над другими соперниками. Однако ошибки в произвольной программе не позволили им подняться на пьедестал. В итоге спортсмены остались с "деревянной наградой" – 4-е место.
Морозов крайне расстроен такими результатами и подчеркнул, что они не нуждаются в утешении.
"Требуется пара дней, чтобы прийти в себя. Утешать нас не надо. Справимся, переживем. Какие слова сказал Евгении после проката? Бывает..." – цитирует его "Газета.ру".
Спортсмен рассказал, что элемент, в котором была допущена ошибка, их самый любимый, однако его партнерша не сумела правильно приземлиться и упала на лед.
Призер Олимпиады-2002, чемпион мира и Европы в парном катании Илья Авербух считает, что фигуристы сделали все возможное и впереди у них большое спортивное будущее, передает ТАСС.
"Можно сказать, что ребята – большие молодцы, делали все возможное, злую шутку сыграло отсутствие опыта борьбы за места на крупных турнирах", – добавил он.
Авербух уверен, что причинами такого выступления стали психологические проблемы и неготовность ребят морально к награде.
Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 Максим Траньков утверждает, что Евгения и Владимир еще очень молоды и не имеют опыта успешных выступлений на таких соревнованиях. По его мнению, постановка не подходит им, сообщает агентство "Весь спорт".
"Не хватило опыта. Кроме того, считаю, что произвольная программа Тарасовой и Морозова для Олимпиады не годится. В таком диком темпе набирать баллы за компоненты практически невозможно", – сказал он
Золото взяла немецкая пара Алена Савченко и Бруно Массо. Они установили мировой рекорд в произвольной программе, набрав 159 баллов, напоминает EG.RU.
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