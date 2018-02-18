Российским олимпийцам дали надежду на триколор

Возможность пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпийских игр обсуждается

Вопрос о возможности российским спортсменам пройти на церемонии закрытия Олимпиады в Пхёнчхане под национальным флагом решится накануне закрытия Игр, 24 февраля.

"Что касается церемонии закрытия, то о том, пройдем ли мы там под российским флагом, мы узнаем 24 февраля. Мы готовы к любому развитию событий, это же касается и формы. При необходимости все прибудет вовремя", – сообщил глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

Международный олимпийский комитет в декабре прошлого года объявил о приостановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) из-за нарушений антидопинговых правил на Играх в Сочи. Российских спортсменов отстранили от Олимпиады; те, кому МОК разрешил приехать в Пхенчхан, выступают в статусе нейтральных спортсменов под олимпийским флагом.

Ранее глава ОКР Александр Жуков говорил, что в случае выполнения требований МОК отстранение может быть снято в последний день Олимпиады, напоминает ТАСС . Это позволило бы россиянам пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр, которая состоится 25 февраля.

Поздняков рассказал также о деталях встречи с президентом МОК Томасом Бахом, которая прошла 14 февраля.

"Первая делегация, с которой решил встретиться Бах, была делегация олимпийских атлетов из России. Были острые вопросы, нетривиальные. Первая встреча была сложна, остальные будут носить для него простой характер", – сообщил спортивный чиновник.

По словам Позднякова, в отношении российских спортсменов "Бах выразил четкое намерение перелистнуть страницу и после 25 февраля двигаться дальше".