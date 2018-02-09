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Россияне нагнали на Олимпиаду тоску

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Спортсмены прошагали под нейтральным флагом с опущенными головами

Сборная России сделала круг почета по стадиону в Пхёнчхане в составе 80 человек на церемонии открытия. Атлеты вышли под 55-м порядковым номером.

Перед нашей страной выступила делегация из Австрии. После этого на "сцене" появились атлеты в серой форме. Раньше на подобных мероприятиях наша сборная всегда выделялась и цветовой гаммой, и колоритом. Однако в этот раз они уныло вышли на стадион и без особого энтузиазма сделали круг по стадиону. Знаменосцем у России был волонтер, назначенный оргкомитетом Игр. В руках у него развевался олимпийский флаг. Конечно, такой "герб" не дает повода для гордости, однако спортсменам еще предстоит защитить честь своей страны, передает ТАСС.

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Наша делегация на этой церемонии была в усеченном составе, так как половина атлетов заявили о нежелании выходить под нейтральным знаменем. Кроме того, некоторые спортсмены пропустили это мероприятие, чтобы подготовиться к предстоящим соревнованиям. К тому же решение CAS по поводу России не прибавило им оптимизма.

В Южной Корее выступят 168 россиян. Игры завершатся 25 февраля.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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