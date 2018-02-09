Трамп и Ким Чен Ын обнялись на Олимпиаде

Причина странного поведения лидеров двух непримиримых стран быстро прояснилась

На церемонии открытия Игр главной неожиданностью стало появление президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

Политики совместно гуляли и дружески обнимались перед входом на арену в Пхёнчхане. Их окружили болельщики и журналисты, но они сразу поняли, что это пародисты. При этом двойник Трампа оказался американцем, а другой лжепрезидент проживает в Австралии.

Трамп и Ким Чен Ын - на церемонии открытия Олимпиады. Видео https://t.co/IQS8aOL9yr pic.twitter.com/TeozTR0WIk — СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 9 февраля 2018 г.

Оба очень хорошо потрудились над гримом и созданием образа и даже изучили многие жесты своих "оригиналов". Такой поступок показывает, что на время Игр забываются все обиды, однако проамериканские корейцы считают по-другому. Вчера, 8 февраля, они устроили погромы на улицах Южной Кореи.

"Трамп" и "Ким Чен Ын" - на открытии ОИ-2018. А ведь похожи! pic.twitter.com/CVOc0clCnJ — СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 9 февраля 2018 г.

К сожалению, настоящие лидеры двух государств не приедут на соревнования. Однако сестра Ким Чен Ына посетила церемонию открытия, на которой она в знак примирения пожала руку президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, передает агентство Yonhap.

Спортсмены обеих стран прошлись по стадиону под единым флагом, на котором был изображен Корейский полуостров.

Скандал на церемонии открытия все же случился. Все атлеты в этот день получили смартфоны компании Samsung, но представителям Ирана и КНДР их не дали из-за наложенных на страны международных санкций, сообщает Business Insider.

В Тегеране посчитали такой шаг унизительным и вызвали к себе южнокорейского посла, а также пригрозили разорвать сотрудничество с компанией.

МОК не стал конфликтовать и разрешил отдать телефоны всем олимпийцам без исключений.

Теплоты в отношениях между КНДР И США уже давно нет. В последние месяцы обстановка обострилась из-за того, что Пхеньян провел серию ракетных и ядерных испытаний, а Вашингтон и Сеул ответили полномасштабными военными учениями. Россия и Китай уговаривают стороны конфликта отказаться от испытаний и провокаций и сесть за стол переговоров, но их предложения пока игнорируются.