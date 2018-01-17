Корейцев на Олимпиаде объединит один флаг

Пхеньян и Сеул продемонстрировали удивительную способность договариваться в сложных политических реалиях

Представители КНДР и Южной Кореи договорились о том, что на церемонии открытия Олимпийских Игр в Пхёнчхане совместная делегация двух стран выйдет под объединенным флагом, сообщает в среду, 17 января, РИА "Новости".

К такому решению корейцы пришли после долгих переговоров в деревне Пханмунджон, расположенной на линии разграничения между государствами.

Таким образом, демонстрируя стремление к национальному воссоединению, команды Юга и Севера промаршируют по стадиону под белым флагом с изображением на нем голубым контуром Корейского полуострова. Вероятно, это будет тот же стяг, с которым корейцы выходили на открытие Олимпийских игр 2000, 2004 и 2006 годов.

Также в распространенном совместном заявлении отмечается, что на Играх-2018 КНДР и Южная Корея сформируют единую команду в женском хоккее и проведут совместные тренировки на северокорейском горнолыжном курорте Масикрён.

Помимо этого, в Пхёнчхане состоится показательное выступление мастеров тхэквондо из Северной Кореи.



Стала известна и численность олимпийской сборной КНДР. В нее войдут 150 человек, которые начнут прибывать в Южную Корею с 1 февраля. Спустя неделю туда заедут 230 болельщиков и журналистов.

Ранее участники переговоров договорились о выступлении на Олимпиаде и Паралимпиаде северокорейского оркестра в составе 140 человек. В "Алмазных горах" - Кымгансан в КНДР - пройдут совместные культурные мероприятия двух корейских государств.

Напомним, переговоры об участии северокорейских атлетов на зимних Играх стартовали 9 января после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын сделал сенсационное новогоднее обращение. Кроме радостного сообщения о наличии у него ядерной кнопки, он выразил желание послать делегацию на Олимпиаду в Южную Корею. В итоге в деревне Пханмунджон начались первые с 2015 г. переговоры Сеула и Пхеньяна на уровне министров, отвечающих за национальное объединение.