Ким Чен Ын восстановил связь с Южной Кореей

Лидер КНДР приказал начать переговоры с сеульскими властями по линии спецсвязи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме

Горячая линия начала работать сегодня утром, и северокорейская сторона уже связалась по ней с Южной Кореей, передает ТАСС.

Сеул считает восстановление линии спецсвязи большим прорывом, заявил официальный представитель президента Южной Кореи.

Ранее лидер КНДР в новогоднем обращении к нации выразил готовность начать переговоры по вопросу участия северокорейской сборной в Олимпиаде в Пхенчхане. Сеул положительно оценил эту инициативу и предложил провести 9 января двусторонние переговоры на высоком уровне в приграничном Пханмунджоме.