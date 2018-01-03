Ким Чен Ын восстановил связь с Южной Кореей

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Горячая линия начала работать сегодня утром, и северокорейская сторона уже связалась по ней с Южной Кореей, передает ТАСС.
Сеул считает восстановление линии спецсвязи большим прорывом, заявил официальный представитель президента Южной Кореи.
Ранее лидер КНДР в новогоднем обращении к нации выразил готовность начать переговоры по вопросу участия северокорейской сборной в Олимпиаде в Пхенчхане. Сеул положительно оценил эту инициативу и предложил провести 9 января двусторонние переговоры на высоком уровне в приграничном Пханмунджоме.В том же новогоднем обращении Ким припугнул США "большой ядерной кнопкой" у себя на столе. Дональд Трамп в ответ рассказал в твиттере о своей ядерной кнопке – которая "еще больше" и которая, в отличие от корейской, "работает".
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