Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Ким Чен Ын похвастался ядерной кнопкой на столе

Фото: KCNA/Global Look Press
Правитель Северной Кореи в ходе новогоднего обращения к гражданам припугнул США

В мире традиционно уделяют внимание новогоднему обращению лидера КНДР, чтобы получить представление о его планах на год.

"Вся территория США - в зоне досягаемости наших ядерных сил. США никогда не смогут начать войну против меня и моей страны", - заявил Ким Чен Ын в своем обращении, пригрозив: "США следует знать, что ядерная кнопка - у меня на столе".

По теме

Как отмечает Associated Press, при этом Ким призывает к улучшению отношений КНДР с Южной Кореей. Он даже выразил готовность отправить северокорейских спортсменов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан.

Кстати, у президента США Дональда Трампа тоже есть большая красная кнопка на его столе в Овальном кабинете. Трамп использует ее, когда хочет, чтобы ему принесли колу.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Пенсионерам не придется стареть

Вопрос о повышении пенсионного возраста по-прежнему не решен

Биткоин назвали дутой величиной

Один из крупнейших банков мира дал шокирующую оценку популярной криптовалюте

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей