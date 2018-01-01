Ким Чен Ын похвастался ядерной кнопкой на столе

Правитель Северной Кореи в ходе новогоднего обращения к гражданам припугнул США

В мире традиционно уделяют внимание новогоднему обращению лидера КНДР, чтобы получить представление о его планах на год.

"Вся территория США - в зоне досягаемости наших ядерных сил. США никогда не смогут начать войну против меня и моей страны", - заявил Ким Чен Ын в своем обращении, пригрозив: "США следует знать, что ядерная кнопка - у меня на столе".

Как отмечает Associated Press, при этом Ким призывает к улучшению отношений КНДР с Южной Кореей. Он даже выразил готовность отправить северокорейских спортсменов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан.

Кстати, у президента США Дональда Трампа тоже есть большая красная кнопка на его столе в Овальном кабинете. Трамп использует ее, когда хочет, чтобы ему принесли колу.