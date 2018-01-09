Атлеты из КНДР выступят на соревнованиях во враждебной стране

Пхеньян договорился с Сеулом об участии своих спортсменов в зимней Олимпиаде 2018 года.

В Пхёнчхан приедут спортсмены, болельщики, наблюдатели, а также группы искусств из Северной Кореи. При этом представители Южной Кореи пообещали создать необходимые условия для комфорта всех прибывших из соседней страны, передает агентство Yonhap News.

Более того, атлеты из обоих государств выйдут на церемонии открытия Игр вместе.

"Мы также подошли к совместному открытию церемонии открытия и проведению межкорейских культурных мероприятий", - сказал представитель южнокорейского МИД Но Гю Док. Эти договоренности были достигнуты на переговорах по нормализации отношений между КНДР и Южной Кореей, которые впервые за три года проходят между двумя государствами. Они стартовали 9 января в приграничном пункте Пханмунджом в так называемой демилитаризованной зоне.

В ходе диалога на министерском уровне представители Пхеньяна и Сеула также договорились восстановить линию экстренной связи между военными для предотвращения инцидентов в Желтом море и возобновить переговоры по другим военным вопросам, в частности, по денуклеаризации КНДР.

Сеул и Пхеньян также предпримут усилия по снижению напряженности на Корейском полуострове и начнут сотрудничать во многих сферах.



Но Гю Док заявил, что правительство Северной Кореи даже снимет некоторые санкции в отношении КНДР на время Олимпиады, но какие именно, он не уточнил.

Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

