Северную и Южную Кореи объединят женщины

Пхеньян и Сеул приняли неожиданное решение

Северная и Южная Корея объединили свои женские сборные по хоккею в одну команду.

Представитель южнокорейского Министерства спорта Хван Сон Ын утверждает, что такую возможность обе страны обсуждали еще с прошлого года, но достигнуть цели удалось только сейчас, передает ABC News.

Он подчеркнул, что разрешение о выступлении такой команды на Играх уже подали в МОК. Это предложение организация рассмотрит 20 января в Лозанне при участии представителей КНДР и Южной Кореи. Только после официального разрешения объединенная женская сборная по хоккею сможет выступить на Олимпиаде.

Такой шаг навстречу показывает всю решимость обоих государств наладить диалог друг с другом. На прошедшей неделе впервые за два года прошла встреча представителей Сеула и Пхеньяна, на которой они договорились о восстановлении линий экстренной связи, а также об участии спортсменов из КНДР на Олимпийских играх 2018 года.

Между тем 17 января пройдет новая встреча представителей двух стран. На ней обсудят вопрос о маршруте поездки северокорейских спортсменов и об их размещении во время соревнований.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.