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Проамериканские корейцы устроили ад на Олимпиаде

Фото: GLOBAL LOOK press/Tobias Hase
продолжениеКак МОК погубил олимпийское движение
Гостей из Северной Кореи встретили горящими портретами Ким Чен Ына и флагом страны

Предшествующие Олимпиаде допинговые скандалы вылились в столкновения на улицах Пхёнчхана, но уже по политической причине.

В Южную Корею приехала делегация атлетов и чиновников из КНДР. Отношения между двумя странами испортились после ядерных испытаний Пхеньяна. Однако на время Игр все конфликты прекращаются. Вот и два лидера государств объявили перемирие, но нашлись и ярые противники этого.

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Проамерикански настроенные жители Кореи устроили показательную акцию. Они недовольны тем, что на территорию их страны приехали жители и атлеты из КНДР.

Во время протестов рвали и сжигали портреты главы северокорейской Республики Ким Чен Ына, а также флаги ненавистного государства.

Полиция незамедлительно оцепила место происшествия, однако многие участники не стали с ней считаться и вступили в конфликт.

На этом фоне в столице КНДР пройдет масштабный военный парад. На площади в Пхеньяне скопилось большое количество техники. В репетиции приняли участие 12 тысяч военнослужащих, сообщает Kyodo.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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