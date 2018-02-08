Проамериканские корейцы устроили ад на Олимпиаде

Гостей из Северной Кореи встретили горящими портретами Ким Чен Ына и флагом страны

Предшествующие Олимпиаде допинговые скандалы вылились в столкновения на улицах Пхёнчхана, но уже по политической причине.

В Южную Корею приехала делегация атлетов и чиновников из КНДР. Отношения между двумя странами испортились после ядерных испытаний Пхеньяна. Однако на время Игр все конфликты прекращаются. Вот и два лидера государств объявили перемирие, но нашлись и ярые противники этого.

Проамерикански настроенные жители Кореи устроили показательную акцию. Они недовольны тем, что на территорию их страны приехали жители и атлеты из КНДР.

Во время протестов рвали и сжигали портреты главы северокорейской Республики Ким Чен Ына, а также флаги ненавистного государства.

Полиция незамедлительно оцепила место происшествия, однако многие участники не стали с ней считаться и вступили в конфликт.

🔥 Беспорядки из-за США и КНДР у Олимпийского парка! pic.twitter.com/BdNJkYilXB — СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 8 февраля 2018 г.

На этом фоне в столице КНДР пройдет масштабный военный парад. На площади в Пхеньяне скопилось большое количество техники. В репетиции приняли участие 12 тысяч военнослужащих, сообщает Kyodo.