Как МОК погубил олимпийское движение

Борьба с российскими спортсменам вылилась в охоту на ведьм и накалила ситуацию внутри всей спортивной структуры

Российские спортсмены и болельщики с замиранием сердца следят за новостями из Пхенчхана. На Олимпиаду уже поехали 169 атлетов, однако, это самое маленькое количество представителей нашей страны за всю историю. Еще 47 россиян ожидают решения CAS. Если их апелляции удовлетворят, то сборная пополнится своими лидерами и, тогда шансы на большое количество золотых наград значительно повысятся.

Несмотря на это в отношениях между МОК и Спортивным арбитражным судом возникло большое недопонимание и разочарование. Хотя до этого все время организации были неразлучны.

МОК и WADA – единый организм

Олимпийские игры имеют многовековую историю, а вот Международная олимпийская организация (МОК) появилась на свет 23 июня 1894 года. Ее создателем стал французский общественный деятель Пьер де Кубертен.

Изначально организация задумывалась для руководства олимпийским движением и развития Игр в соответствии с хартией, которая включает в себя различные правила и принципы. Суть их сводится к тому, что спорт и такие крупные соревнования должны способствовать гармоничному развитию человека и всего мира. В спорт не может вмешиваться политика, а на время таких мероприятий обязаны прекращаться все войны. Олимпиада и МОК – символы дружбы, мира и процветания. Так было до недавнего времени, пока организация не проявила себя с другой стороны.

Конфронтация с Россией началась с того момента, как Родченков уехал за океан, то есть в 2015 году. На пустом месте возникли многочисленные доносы, проверки и голословные обвинения в государственной системе допинга. Пока МОК и ее президент Томас Бах были в стороне, роль первой скрипки играло Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Организация, которая испортила карьеру нашим спортсменам, была образована в 1999 году в Швейцарии. Через два года штаб-квартира переместилась в канадский Монреаль. WADA, как ошибочно предполагают многие, спонсирует вовсе не МОК, а различные страны мира. Наибольшую долю бюджета составляют денежные потоки из Европы (47,5%) и Америки (29%). Слоган агентства "Play True" ("Играй честно") выглядит в настоящее время очень иронично.

Вся эта антироссийская компания началась одновременно с серьезными разладами в отношениях России и Соединенных Штатов. Кажется, что финансирование агентства подскочило в разы за счет денег Америки, но конечно же официальных данных нет. За себя говорят факты.

Хакерская группа Fancy Bears неоднократно сливала в Сеть документы о серьезных нарушения допинговых правил в ряде стран. Доказательства были на лицо, но агентство и вся мировая общественность пыталась убедить, что это все блеф и игра русских.

Война против России продолжалась и набирала обороты. В какой-то момент к ней присоединилась и МОК. Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро до Игр не допустили всю атлетическую сборную Россию. Спортсмены подали иски в CAS, но те признали действия организации законными.

После Бразилии стало понятно, что предстоящие Игры в Южной Корее не станут легкой прогулкой для россиян. Сбылись все самые негативные прогнозы и ожидания. Комиссия вообще не допустила наших атлетов к соревнованиям. Они могут выступать только под нейтральным флагом.

Из-под юбки МОК поддакивали и в WADA. Мол, русские плохие, они едят допинг килограммами и так далее. При этом ни фактов, ни доказательств никаких нет.

Спортсменов благополучно отстранили, и они подали заявления в CAS. Мало кто ожидал положительных новостей из Швейцарии, но суд по-настоящему удивил. Он не пошел на поводу у организаций и вынес полностью противоположный вердикт: "28 атлетов чисты и невиновны". Это прозвучало как гром среди ясного неба. Что же стало причиной такого разлада между ранее дружившими организациями?

Война с CAS

История Спортивного арбитражного суда начинается с 1984 года. С подачи МОК был утвержден состав участников и устав органа. Первое рассматриваемое дело касалось не спортсмена, а его лошади. Немецкий конник Гундель оспаривал дисквалификацию, из-за того, что у его скакуна обнаружили в крови следы запрещенных препаратов. CAS оставил в силе приговор международной организации. Однако в этот момент в суде поняли, что нужно отсоединиться от МОК, чтобы быть независимыми и беспристрастными. В 1994 году оформлены необходимые документы. В 2003 году WADA разработало кодекс, согласно которому спортивный арбитраж был уполномочен разбирать жалобы на решения по международным допинговым спорам.

С тех пор жизнь "трио" была неразлучна и дружна. WADA поставляло данные, МОК "браковал" спортсменов, а CAS подтверждал эти действия. Так было и в 2016 году, когда в Рио не пустили российских атлетов. Никакие мольбы, просьбы и угрозы не растопили сердца судей.

С тех пор для российского спорта наступили тяжелые времена. В этой допинговой пучине надежды на луч света не было. Спортсменов вполне ожидаемо отстранили от Игр, а те понесли иски в Швейцарию. И вдруг CAS решил, что атлетов обвинили незаконно и они полностью "чисты". Конечно же, такое действие не понравилось Томасу Баху, который сразу же заговорил о необходимых реформах, передает РИА "Новости".

"Это означает, что CAS должен изменить свою структуру так, чтобы мог обеспечивать более высокое качество и последовательность в осуществлении своей юрисдикции. Мы будем продолжать поддерживать контакт с CAS", – сказал он на пресс-конференции.

Глава МОК почувствовал, что пахнет жаренным. Вроде же все сделал, чтобы усложнить жизнь русским, а тут вот организация, с которой дружно жили много лет, пошла против своего "родителя".

Бах, конечно, проигнорировал решение и подтвердил, что вердикт ничего не значит и отстраненные атлеты все равно не приедут в Пхенчхан.

В WADA тоже намекнули, что недовольны, но влезать в игру двух больших организаций не стали, предпочитая наносить удар по России тихо и неожиданно.

Что дальше?

Такая напряженность в мировом спорте не пройдет бесследно. Война между МОК и CAS еще продолжится. Определенно произойдет зачистка рядов и на освободившиеся места поставят новых, угодных Баху людей. Они как безвольные куклы исполнят любые прихоти своего хозяина.

На время Олимпиады, как завещал Пьер де Кубертен, все распри утихнут. Выяснять отношения между собой никто не будет, но уже после соревнований они сойдутся на ринге и, кто победит в этом бое еще не понятно.

России не следует влезать в эти разборки, а стоит доказать всему миру свою невиновность спортивными результатами. Эту мысль очень точно передал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает телеканал СТВ.

"Эту проблему Россия может решить красиво, доказав всему миру, что она великая спортивная держава и что по отношению к ней поступили несправедливо, если спортсмены-россияне туда поедут и набьют морду всем спортсменам, которые там будут (ну, я образно говорю)", – сказал политик.

Все же не стоит ругать своих атлетов за то, что они хотят выступить и защитить честь страны на международной арене, пусть и под нейтральным флагом.

"Я прошу не осуждать ребят, которые примут решение выступить под нейтральным флагом. Мы знаем, что они россияне, и нужно их поддержать", - добавил биатлонист Сергей Чепиков.

Олимпийские игры начнутся 9 февраля и впереди у фанатов много бессонных ночей, лишь 25 февраля можно будет спокойно выдохнуть и с гордость взглянуть на итоговую таблицу, где наша сборная непременно будет в лидерах.