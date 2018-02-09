Москва направила на Игры-2018 "агентов под прикрытием", первыми "спалились" керлингисты

Западные журналисты продолжают беситься по поводу участия чистых российских спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане, несмотря на долгоиграющий допинговый скандал. Некоторые представители СМИ договорились до того, что вычислили в команде "Олимпийские атлеты из России" разведчиков Штирлица и Кэт. Такое гениальное открытие сделал колумнист Yahoo News Дэн Ветцель.

Он отметил нашу пару по керлингу в дабл-миксте, которая неудачно стартовала накануне, 8 февраля, в матче с дуэтом из США. Россияне проиграли американцам, однако затем выиграли последующие три встречи – у Норвегии, Финляндии и Китая.

"На самом деле, официально это была не Россия", – пишет журналист. Он напоминает, что Россия на этих Играх запрещена, поскольку систематически вскармливала допинг своим спортсменам, "создав сложную систему" для скрытия данного факта. Однако была разоблачена, считает колумнист.

Поэтому МОК сначала отстранил русских, но затем снова начал их впускать обратно.

"России здесь нет, однако 168 "Олимпийских атлетов из России" соревнуются, даже после того, как Арбитражный суд отклонил в пятницу апелляцию 47 других. То есть даже российские олимпийцы – это агенты под прикрытием", – делает неожиданный вывод автор статьи.

Суть решения Международного олимпийского комитета заключается в том, что необходимо наказать Россию, но нельзя наказывать спортсменов, нарушения которых нельзя доказать. "Любому, кто не получил долю в компании по добыче никеля на Урале, понятно, что МОК на самом деле Россию не наказывает", - утверждает Ветцель.

Далее он как мантру повторяет мифическую историю про ФСБ, царапины в пробирках, дырки в специально выстроенном здании для лаборатории в Сочи, ночные махинации с анализами, про тяжелую судьбу беглого доктора Григория Родченкова.

По его мнению, многие из тех российских атлетов, кто выиграл иски в Спортивном арбитражном суде, смогли это сделать потому, что Российское антидопинговое агентство уничтожило прямые улики.

И вот, пишет журналист, в Южную Корею прибыли наши олимпийцы.

"Недаром два олимпийских атлета из России, которые сражались в в смешанном керлинге, Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова выглядят так, словно готовы к кастингу. Брызгалова будто вышла прямо из фильма о Джеймсе Бонде, а Крушельницкий – из "Форсажа". Вообще-то, русские троллят весь мир, отправляя на соревнования по керлингу в дабл-миксте команду, которая выглядит, как двойные агенты", – резюмирует Ветцель.

Теперь необходимо добавить, что американская пара брат и сестра Бекки и Мэтт Хэмилтоны, которую в Пхёнчхане не считают фаворитами, выиграла вчера только одну встречу, победив наших Штирлица и Кэт. Представители США затем проиграли канадцам, корейцам и швейцарцам.

Меж тем, российский дуэт – супружеская пара из Санкт-Петербурга, чемпионы мира 2016-го – на турнире считается сильнейшим.

Следующий круг соревнований начинается уже сегодняшней ночью 10 февраля матчем КНР и США. В 1/2 финала выходят команды, занявшие 1-4 места.

