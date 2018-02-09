Скандальная Олимпиада-2018 официально открылась

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Олимпиада-2018 официально открылась

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Сценарий праздника держался в строгом секрете

В столице зимней Олимпиады-2018 Пхёнчхане началась Церемония открытия XXIII Игр. Парад сборных традиционно открыла команда Греции, далее страны‐участницы пойдут в алфавитном порядке.

Спортсмены из России идут под номером 55, знамя сборной несет волонтер. В церемонии участвуют 80 россиян, всего на Олимпиаде выступят 168 отечественных спортсменов. Завершат парад атлеты из Северной и Южной Кореи. 

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Участниками нынешней Олимпиады стали спортсмены из 92 стран. Из них шесть государств, в числе которых Косово, Малайзия и Эквадор, приглашены впервые, отмечают Dni.RU.  

На этих Играх впервые будут разыграны медали в таких видах спорта, как дабл-микст в керлинге, биг-эйр в сноуборде, также пройдет масс-старт в конькобежном спорте и смешанный командный турнир в горнолыжном спорте, напоминает телеканал "360".

Напомним, накануне российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар. Теперь сборная России вместе с командой Японии делит третье место в общекомандном зачете на Олимпиаде.

Светлана БОГДАНОВА
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