Олимпиада-2018 официально открылась
В столице зимней Олимпиады-2018 Пхёнчхане началась Церемония открытия XXIII Игр. Парад сборных традиционно открыла команда Греции, далее страны‐участницы пойдут в алфавитном порядке.
Спортсмены из России идут под номером 55, знамя сборной несет волонтер. В церемонии участвуют 80 россиян, всего на Олимпиаде выступят 168 отечественных спортсменов. Завершат парад атлеты из Северной и Южной Кореи.
Участниками нынешней Олимпиады стали спортсмены из 92 стран. Из них шесть государств, в числе которых Косово, Малайзия и Эквадор, приглашены впервые, отмечают Dni.RU.
На этих Играх впервые будут разыграны медали в таких видах спорта, как дабл-микст в керлинге, биг-эйр в сноуборде, также пройдет масс-старт в конькобежном спорте и смешанный командный турнир в горнолыжном спорте, напоминает телеканал "360".
Напомним, накануне российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар. Теперь сборная России вместе с командой Японии делит третье место в общекомандном зачете на Олимпиаде.
Скандальная Олимпиада-2018 официально открылась
Сценарий праздника держался в строгом секрете
Рубль спасли американцы
Обвал фондовых индексов неожиданно укрепил российскую валюту
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- За пуском SpaceX наблюдали пришельцы
- Пьяных инопланетян засекли на Бермудах
- Раскрыта тайна похищения людей пришельцами
Сирия
- Погибшего пилота Су-25 доставили на родину
- Миссия сбитого в Сирии пилота Су-25 оставила вопросы
- Российский Су-25 в Сирии сбили специально
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина