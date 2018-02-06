Хоккеистов на Олимпиаде встретили "Катюшей"

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В Южную Корею продолжают прибывать атлеты со всего мира. В олимпийскую столицу приехала и мужская сборная России по хоккею.
Самолет приземлился в аэропорту Инчхон в Сеуле. Хоккеисты один за другим выходили в зал ожидания, где их с нетерпением ждали болельщики.
Спортсмены были одеты в олимпийскую форму, но у некоторых сзади толстовки написано: "Red machine". "Красная машина" - именно так называли неудержимую сборную СССР.
Болельщики тоже подготовились к встрече. Они пели песню "Катюша" и гимн страны. Все здание окрасилось в российский триколор. Наверняка, это сильно искорежило лица членов МОК, но что тут поделать, не запрещать же и населению использовать атрибутику своей страны.
💥💥 Катюша! Сборную России по хоккею мощно встретили в Корее pic.twitter.com/7KxkRZIfm5— СЭ Хоккей (@hockey_se) 6 февраля 2018 г.
"Хоккеисты отнеслись к этому с большим воодушевлением, им явно понравилось происходящее. Они были очень уставшими, но такую поддержку встретили с улыбкой", - цитирует одного из болельщиков ТАСС.
Форвард Илья Ковальчук очень обрадовался такой теплой встрече и подчеркнул, что поддержка "всегда важна, и тут особенно".
На встрече хоккеистов поют гимн pic.twitter.com/mNSgS4V7Eg— Александр Рогулев (@a_rogulev) 6 февраля 2018 г.
Его напарник Кирилл Капризов, признался, что такая встреча стала большим сюрпризом, передает РИА "Новости".
"Встречают просто блестяще. Не ожидал, если честно, такого", - добавил он.
Теперь спортсменам предстоит пройти сбор с 6 по 10 февраля, в конце которого состоится товарищеский матч со сборной Южной Кореи. Свой первый матч на Играх Россия проведет 14 февраля против Словакии.
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