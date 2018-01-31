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Россиян отправили на Олимпиаду без формы

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Отечественные спортсмены не досчитались комплектов для выступления в Южной Корее

С неожиданной проблемой они столкнулись при вылете в Пхёнчхан. Оказалось, что лыжникам, конькобежцам и хоккеистам не хватило экипировки на соревнования от компании Zasport. Взамен им дали форму с российской атрибутикой, которая запрещена на Играх.

Перед вылетом атлеты в срочном порядке стали заклеивать все знаки, которые хоть как-то выдали бы гражданство. Тренеры утверждают, что на это ушло несколько часов. Успешно все скрыв, спортсмены отправились на рейс, но если что-то у них отклеится в Олимпийской деревне, то всю делегацию сразу снимут с соревнований.

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Как так получилось, что компания, предоставляющая форму, выпустила недостаточное ее количество, непонятно, но в Zasport открестились от всех проблем.

"Мы выдали ровно то количество одежды, которое нужно было согласно списку, предоставленному нам от Олимпийского комитета России, согласно регламенту и договору с ОКР", - цитирует главу компании Анастасию Задорину агентство "Москва".

Она подчеркнула, что организация выполнила все обязательства и никаких претензий быть не может. 

Фото: twitter.com/YUTA111155

Еще одна загадка связана также с экипировкой отечественных спортсменов. На официальном сайте Олимпиады несколько игроков сборной представлены в форме с российским триколором. С атрибутикой сфотографировались Александр Баранов, Игорь Шестеркин, Сергей Калинин, Илья Сорокин и Вячеслав Войнов.

Остальные игроки и вовсе стоят в форме своих клубов. Это вызывает много вопросов не только к компании Zasport, но и к МОК, которые так яро боролись против всего российского, а сейчас отмалчиваются в стороне.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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